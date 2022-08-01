موعد الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 برقم الجلوس

ينتظر طلاب الصف الثالث الثانوي موعد نتيجة الثانوية العامة 2022، إذ يعد ذلك العام بمثابة جني ثمار مجهود 12 عامًا دراسيًا بمختلف المراحل التعليمية.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 برقم الجلوس.. كلما اقترب موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022، يزداد قلق وتوتر قلوب الطلاب خوفًا من عدم حصولهم على الدرجة التي يرغبون بها للالتحاق بكليات أحلامهم، ما يجعلهم يبحثون عن موعد ظهورها، وخطوات الحصول عليها فور ظهورها.

وتستعرض بوابة “المال” لكم من خلال هذا التقرير، نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 برقم الجلوس، والرابط والخطوات جاءت على النحو التالي.

موعد الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022

يستعد الطلاب لمعرفة نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 برقم الجلوس، حيث تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فور الانتهاء من الامتحانات على الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، إذ إنه من المقرر أن تظهر في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس.

لذا نحرص على توفير نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس للطلاب كل عام عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها فور ظهورها، وعلى الطلاب الراغبين في الحصول على النتيجة، اتباع الخطوات التالية:

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 برقم الجلوس

يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الفصل الدراسي الحالي 2021-2022، عبر موقع وزارة التربية والتعليم، ثم اتباع الخطوات التالية:

أولا: الدخول على الرابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022، عبر الرابط التالي:

https://g12.emis.gov.eg/https://moe.gov.eg/

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 برقم الجلوس

ثانيا: تظهر أمام الطالب الصفحة الخاصة بالبيانات التي يجب عليه أن يدخلها، وتتمثل تلك البيانات الخاصة بالطالب في الآتي:

1- اسم الطالب الرباعي.

2- الشعبة الخاصة بالطالب سواء كانت علمية بقسميها أو أدبية.

3- البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

4- رقم جلوس الطالب.

5- المحافظة التابع لها الطالب.

ثالثا: عقب الانتهاء من إدخال البيانات الخاصة بالطالب، يضغط على الأيقونة الخاصة بـ«التسجيل» حتى تظهر أمامه النتيجة، ويتيح الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، فرصة الحصول على النتيجة على مدار الفترة التي يتم توفيرها عبر البوابة.