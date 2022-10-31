موعد الجمعة البيضاء 2022 في مصر.. أهم المتاجر وأفضل العروض

ينتظر الكثير من المواطنين عروض الجمعة البيضاء في مصر، ويتساءل الكثير متى تبدأ عروض الجمعة البيضاء لهذا العام وهو ما يسمى بالبلاك فرايدي 2022 في مصر، وذلك ليحصلون على كل ما يريدون وما يحتاجون من ملابس وأجهزة وأدوات منزلية ومستحضرات تجميلية وغيرها، ويهتم أغلب الأشخاص بعروض الأجهزة المنزلية التي تحصل على عروض كبيرة وتخفيضات عظيمة في هذا اليوم.

كما أنه من المعروف أنه سوف يتم مشاركة عدد كبير من المتاجر سواء كانت هذه المتاجر محلية أو عالمية وذلك مع وجود الكثير من التخفيضات الكبيرة والعروض الخاصة والتي سوف يتم تخصيص عدة أسابيع وأيام من أجل تقديم جميع العروض المخفضة من أجهزة وملابس ومنتجات مختلفة.

بوابة “المال نيوز” تكشف من خلال التقرير التالي موعد وعروض الجمعة البيضاء 2022 في مصر.

موعد الجمعة البيضاء 2022 في مصر.. أهم المتاجر المشهورة في عروض الجمعة البيضاء

كما أن جميع المتاجر تستمر بشكل في التخفيضات وجميع العروض المميزة حتي إنهاء العام وهو نهاية شهر ١٢، كما أننا نوضح بعض الأمور التي تخص الجمعة البيضاء أو السوداء في مصر وأهم المتاجر المشهورة في عروض البلاك فرايدي ،ويعتبر هذا اليوم من الأيام المميزة والرائعة والتي ينتظرها الكثير من الأشخاص من أجل شراء ما ينقصهم بسعر مخفض إلي حد ما وبجودة عالية ومميزة للغاية، وتعتبر هذه الأيام تلاقي كثير من الأقبال عليها حيث تخدم جميع المحلات ما يقرب من عشرين ألف مستخدم في اليوم للاستمتاع بجميع فوائد هذا اليوم المميز.

موعد الجمعة البيضاء 2022

في العادة ما يكون موعد الجمعة البيضاء أو السوداء هو الجمعة الأخيرة بشكل كبير من شهر نوفمبر من أي عام، حيث أنها في هذا العام تصادف 25 من شهر نوفمبر القادم.

ما هي عروض الجمعة البيضاء في مصر؟

يتم عمل العديد من التخفيضات الكبيرة في يوم الجمعة البيضاء، لذلك ينتظر هذا اليوم العديد من الأشخاص في مصر والوطن العربي، وتبدأ تخفيضات الجمعة البيضاء في شهر نوفمبر 2022، وتكون هذه العروض على كافة الأجهزة الكهربائية والمنتجات المختلفة، ويقوم التجار بتجهيز وتهيئة أنفسهم لهذا اليوم ويحضرون المنتجات المختلفة ذات الجودة العالية والأسعار المميزة التي تنال على إعجاب العديد من الأشخاص وذلك بهدف استقطاب أكبر عدد من المشترين.