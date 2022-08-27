موعد التقديم للكليات والأوراق المطلوبة.. طريقة طباعة بطاقة الترشيح النهائية

يترقب طلاب الثانوية العامة موعد التقديم للكليات والأوراق المطلوبة، بعدما أنهى مكتب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية توزيعهم خاصة بعد بلغ تنسيق المرحلة الثانية 223294 طالبا، موزعين على الشعبة العلمية: 220195 طالباً، أما الشعبة الأدبية: 45711 طالبا، بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي موعد التقديم للكليات والمعاهد التي تم ترشيحهم لها والأوراق المطلوبة.

موعد التقديم للكليات والأوراق المطلوبة

يمكن للطلاب من المرحلتين الأولى والثانية تقديم الأوراق للكليات بعد انتهاء مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب والتي ستبدأ الأسبوع الجاري خلال الفترة من اليوم السبت وحتى الأربعاء 31 أغسطس 2022، وبعد إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب يمكن للطلاب طباعة بطاقة الترشيح النهائية وتقديم الأوراق للكليات والمعاهد.

أعلنت وزارة التعليم العالى أن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية يكون مكتب التنسيق قد أتم توزيع عدد (383064) طالبًا في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل، موضحة أنه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، موضحة أنه سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

انتهاء تنسيق المرحلة الثانية.. الأوراق المطلوبة للتقديم للكليات

وبعد طباعة بطاقة الترشيح مـن موقـع التنسيق الإلكترونى بصفتها النهائية بعد تحويلات تقليل الاغتراب سيكون على الطلاب التوجه إلى الكلية التي تم ترشيحه إليها لتقديم أوراقه وإتمـام إجراءات قيده للعام الدراسى 2022-2023، وتقديم الأوراق الآتية:

استمارة النجاح في الثانوية العامة.

(6) صور شخصية.

شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمى منها.

نموذج (2) جند للطلاب الذكور فقط (من مكتب التجنيد التابع له الطالب).

شهادة التفوق الرياضى (للطلاب الحاصلين على حوافز رياضية فقط).

موافقة كتابية من مدير المدرسة الثانوية الجوية والثانوية العسكرية الداخلية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من إحدى هاتين المدرستين للالتحاق بإحدى الكليات أو المعاهد.

تحويلات تقليل الاغتراب

يتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الإلكترونى: www.tansik.egypt.gov.eg أمام الطلاب المُرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) خلال الفترة من يوم السبت الموافق 27/8/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022، عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتي:

التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.