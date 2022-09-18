موعد ارتداء الملابس الشتوية للشرطة 2022.. التبديل للأسود ونوفمبر بداية التطبيق

اقترب رجال الأمن من موعد ارتداء الملابس الشتوية للشرطة 2022، والذي يبدأ تطبيقه في بداية شهر نوفمبر من كل عام، ليرتدي رجل الشرطة الزي الأسود، بديلًا عن الملابس الصيفية المخصص لها اللون الأبيض.

موعد ارتداء الملابس الشتوية للشرطة

ويجرى رجال الشرطة تغيير في الزي مرتين في العام، خلال الصيف والشتاء، بما يتلاءم مع طبيعة الطقس.

وخصصت وزارة الداخلية موعد ارتداء الملابس الشتوية للشرطة على مستوى الجمهورية في موعد محدد للجميع، كما جعلت موعد ارتداء الملابس الصيفية في منتصف شهر إبريل من كل عام.

ويطبق القرار على مستوى أقسام الشرطة والمصالح والهيئات والإدارات العامة والمركزية التابعة لوزارة الداخلية، وعلى مستوى جميع مديريات الأمن في المحافظات.

زي الشتاء والصيف في قانون الشرطة

وحددت المادة 98 من قانون الشرطة، موعد ارتداء الملابس الشتوية للشرطة والصيفية، وأسباب اختيار اللونين الأبيض والأسود، كما منحت وزير الداخلية الحق في اتخاذ القرار بشأنها بعد رأي المجلس الأعلى للشرطة.

ويرتدي رجال الشرطة في الطرقات والشوارع اللونين الأبيض والأسود، وقبعة على الرأس يتوسطها نسر ذهبي اللون هو شعار الدولة.

ويرجع أسباب الزي الأبيض لرجال الشرطة في فصل الصيف، نظرًا لما يتمتع به اللون الأبيض من تخفيف درجة حرارة الجسم، وعدم امتصاصه أشعة الشمس المتوهجة صيفًا، لتوفر قدرًا من الراحة لرجال الأمن، وتمكنهم من أداء عملهم.

ويتميز زي رجال الشرطة الأبيض ببدلة بيضاء اللون يتوسطها أزره ذهبية اللون موزعة بالطول في منتصفها، فضلاً عن بنطال أبيض اللون.

أسرار اختيار اللون

أما الزي الأسود الذي يرتديه رجل الأمن في موعد ارتداء الملابس الشتوية لرجال الشرطة، وتم اختياره نظرًا لطبيعة ذلك اللون في امتصاص درجة الحرارة وإشاعة الشمس، واحتفاظها ليؤمن للجسم الدفء اللزم خلال ذلك المرسم من البرودة.

ويتشابه زي رجل الشتاء في الشتاء مع الصيفي في كونه بدلة سوداء يعتليه قميص أبيض اللون وكرافتة سوداء اللون، ويتوسط البدلة مجموعة أزرة ذهبية اللون، وبنطال بذات اللون الأسود، وقبعة الرأس.

وفي بعض الأحيان خاصة في الأيام التي تتميز بانخفاض درجة الحرارة بدرجة كبيرة، يرتدي الأفراد بلوفر أسود اللون.

الزي المموه

وتعد ملابس رجال الشرطة موحدة من رتبة اللواء وحتى المجند، كما توجد الملابس المموهة والمعروفة بزي العمل الميداني -تحدد على حسب طبيعة العمل، على أن يتم اختيار كل لون بعناية ليتناسب مع طبيعة العمل التي يؤديها رجال الشرطة، فضلاً عن توقيت ممارسة العمل.