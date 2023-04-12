موعد اجازة شم النسيم 2023.. الحكومة تحسم الجدل وتنفي ترحيل العطلة لنهاية الأسبوع

حسمت الحكومة موعد إجازة شم النسيم 2023، وقالت إن موعد إجازة شم النسيم 2023 سيتم الاحتفال بها في يوم الاثنين 17 أبريل، دون تغير، على أن تبدأ إجازة عيد الفطر 2023 من يوم الخميس 20 أبريل نهاية الأسبوع.

بوابة “المال نيوز” تستعرض، من خلال التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن موعد إجازة شم النسيم 2023، وترصد مواعيد إجازات شم النسيم، وعيد الفطر، وعيد تحرير سيناء، وعيد العمال، وعيد الأضحى، وغيرها من إجازات سنة 2023، التي يتساءل عنها عدد كبير من الموظفين في القطاعين العام والخاص، وأيضًا طلبة الجامعات..

موعد إجازة شم النسيم 2023.. مدفوعة الأجر

نص قرار رئيس الوزراء بشأن إجازة شم النسيم، على أن يكون يوم الاثنين 17 أبريل 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

موعد إجازة شم النسيم 2023.. لا ترحيل لنهاية الأسبوع

نفت الحكومة حقيقة ترحيل موعد إجازة شم النسيم، إلى يوم الخميس نهاية الأسبوع، وقالت إن إجازة شم النسيم سيتم الاحتفال بها في يوم الاثنين 17 أبريل، دون تغير، على أن تبدأ إجازة عيد الفطر 2023 من يوم الخميس 20 أبريل نهاية الأسبوع.

إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء

يتوقع أن تصدر وزارة القوى العاملة بيانًا بشأن إجازة عيد الفطر المبارك، وعيد تحرير سيناء، بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك إلحاقًا ببيان مجلس الوزراء بشأن الإجازة لموظفي الحكومة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الخميس، الموافق 20 أبريل 2023، حتى الثلاثاء 25 أبريل، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء.

موعد الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023.. منتصف الفصل الدراسي الثاني

يواصل المواطنون ممارسة طقوسهم بالإكثار من الفروض الدينية والعبادات وصلاة التراويح بعدما اقترب الشهر الفضيل من نهايته، مما يجعل العديد منهم يتساءلون عن الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023، وهي كما يلي:

يوم الجمعة 24 مارس والموافق 2 رمضان.

يوم السبت 25 مارس والموافق 3 رمضان.

يوم الجمعة 31 مارس والموافق 9 رمضان.

يوم السبت 1 أبريل والموافق 10 رمضان.

يوم الجمعة 7 أبريل والموافق 16 رمضان.

يوم السبت 8 أبريل والموافق 17 رمضان.

يوم الجمعة 14 أبريل والموافق 23 رمضان.

يوم السبت 15 أبريل والموافق 24 رمضان.

يوم الأحد 16 أبريل إجازة عيد الأقباط بمناسبة عيد القيامة.

يوم الاثنين 17 أبريل إجازة شم النسيم، والموافق 26 رمضان.

يوم الأربعاء 20 أبريل إجازة وقفة عيد الفطر.

يوم الخميس 21 أبريل إجازة أول يوم عيد الفطر المبارك.

يوم الجمعة 22 أبريل إجازة عيد الفطر المبارك.

يوم السبت 23 أبريل إجازة ثالث يوم عيد الفطر المبارك.

يوم الاثنين 25 أبريل إجازة عيد تحرير سيناء.