موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. 4 خطوات للحصول على مجموعك من الكنترول

بدأت كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة في المرحلة الأخيرة من تصحيح أوراق الإجابات استعدادًا لاعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 /2023.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وخطوات الحصول على نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس عقب اعتمادها وظهورها رسميًّا.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. رصد وتجميع الدرجات

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2023 في مؤتمر صحفي مرتقب للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الأسبوع الأول من شهر اغسطس القادم، وتبدأ كنترولات الثانوية العامة 2023، بعد الانتهاء من تصحيح جميع المواد، في رصد الدرجات وتحديد أوائل الثانوية العامة 2023 على مستوى متسوى الجمهورية، بشكل إلكتروني على غرار عمليات التصحيح.

وتشمل أعمال المرحلة الثانية لنتيجة الثانوية العامة 2023، رصد وتجميع الدرجات، وترتيب الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في جميع المواد، على مستوى كل قطاع من القطاعات الأربعة (القاهرة، الإسكندرية، المنصورة، وأسيوط).

كما يتم تحديد أوائل الجمهورية بكل شعبة أدبية وعلمية (علمي علوم، وعلمي رياضة).

يذكر، أعمال تصحيح مواد امتحانات الثانوية العامة لعام 2023، انتهت امس داخل الكنترولات.

ويمكن للطلاب الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم من هنا https://emis.gov.eg/، وتسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب واسم الطالب بالكامل، للحصول على النتيجة فور اعتمادها، من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وأعلن مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم عن انتهاء كنترولات التصحيح من تقدير الدرجات أمس الثلاثاء.

وأكد المصدر أنه من المحتمل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، مطلع الأسبوع المقبل، عقب عودة وزير التعليم من دولة تنزانيا، حيث سيتم اعتماد النتيجة وإعلانها خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة التربية والتعليم الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يذكر أن كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، انتهت من أعمال تصحيح المواد، وبدأت في أعمال المرحلة الثانية، من تجميع الدرجات ومراجعتها أكثر من مرة للتأكد من أخذ كل طالب حقه كاملًا، ومنح درجات الرأفة للطلاب المستحقين، وتجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2023.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

وتقدم بوابة “المال نيوز” فيما يلي جميع خطوات الحصول على نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس عقب اعتمادها وظهورها رسميًّا:

الدخول لبوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم المخصصة لنتيجة الثانوية العامة لعام 2023 من هنا https://emis.gov.eg/. ثم الضغط على “بوابة الثانوية” العامة أعلى اليسار هنا http://thanwya.emis.gov.eg/. وكتابة رقم جلوس الطالب. وأخيرا الضغط على عرض النتيجة لكي تظهر بذلك نتيجة الثانوية العامة 2023 عقب إعلانها.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. محركات البحث تنتعش برقم الجلوس

تعلن نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، بعد أيام قليلة من خلال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، ويزداد التساؤل عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023 عبر جوجل، عقب انتهاء الامتحانات رسميا في 13 من يوليو الحالي، وبدأ بحث الالآف من أولياء الأمور وطلبة الثانوية العامة لعام 2023 من خلال محركات البحث المتنوعة عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وموعد اعتمادها بشكل رسمي من قبل وزير التعليم.

وكشف مصدر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2023 بالاسم ورقم الجلوس في نهاية هذا الأسبوع واعتمادها رسميا وذلك من خلال الدكتور رضا حجازي.

وأكد مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم، أن ما سيتم تداوله بشأن الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة وتكون بالاسم ورقم الجلوس في نهاية هذا الأسبوع غير صحيحة وأن لا أساس لها من الصحة، منوها أن الوزارة ستعلن في الأيام القادمة عقب الانتهاء من عمليات التصحيح وأعمال المراجعة، وستعلن الموعد المحدد الرسمي لإعلان نتائج الثانوية العامة 2023.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. تصحيح جميع المواد في مدة 48 ساعة

وأوضح المصدر أن وزير التربية والتعليم قد أعلن أن نتائج الثانوية العامة 2023 سوف تعلن في أوائل شهر أغسطس، وسوف يعلن الوزير نتيجة الثانوية العامة خلال مؤتمر صحفي، ومن المتوقع أنه سيعقد في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أنه سيتم الآن الانتهاء من تصحيح جميع امتحانات الثانوية العامة 2023، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من تصحيح جميع المواد في مدة 48 ساعة القادمة في جميع المواد الدراسية.

وكشف مصدر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه المؤشرات الأولية تشير لتصحيح في مواد الثانوية العامة 2023 إلى الآن إلى ارتفاع نسب نجاح نتيجة الصف الثالث الثانوي وتكون عن العام الماضي.