اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وقالت التعليم في بيان صحفي انه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل .

رابط إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وسيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الرابط الإلكتروني التالي:

https://moe.gov.eg/

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة 2022 الشعبة العلمية (علوم) أدوا اليوم الامتحان في مادة “الأحياء”.

كما أدي طلاب شعبة (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية “الإستاتيكا”، وأدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) الامتحان في مادة “الفلسفة والمنطق”.

وأدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الإحصاء.

بينما أدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) شعبة العلوم الامتحان في مادة “اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا).

كما أدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) شعبة الرياضيات الامتحان في مادة “اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)”.

وينتهي مارثون امتحانات الثانوية العامة 2022 ، يوم السبت الموافق 23 يوليو 2022 ، حيث يؤدي طلاب مدارس (المتفوقين STEM)، وعددهم (1796) طالب في 14 محافظة الامتحان في مادة “اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء)”.

آليات وضوابط التظلمات لطلاب الثانوية العامة 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم آليات وضوابط التظلمات لطلاب الثانوية العامة 2022.