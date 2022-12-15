موعد إعلان نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2023.. أرقام ورابط الاستعلام (تفاصيل)

ينتظر آلاف الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة لعام 2022-2023، موعد إعلان نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2023 ، بعدما أجرت لهم أكاديمية الشرطة اختبارات بدنية ونفسية ورياضية وطبية وقدرات بدنية وشخصية.

موعد إعلان نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2023

وخصصت وزارة الداخلية خدمة جديدة آلية للرد على استفسارات الطلاب وأولياء أمورهم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (Chat boot)، عبر تطبيق “واتس آب” من خلال الرقم (01022772277).

وحتى الآن لم يعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، نتيجة الاختبارات، وفور اعتمادها ستعلن عنها وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني، من خلال الدخول بالرقم القومي ورقم الملف الخاص بالطالب.

وننشر للطلاب المتقدمين لينك إعلان نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2023:

https://moi.gov.eg/Account/Login?ReturnUrl=https://academy.moi.gov.eg/

ونشرت وزارة الداخلية جميع وسائل التواصل التي أتاحتها للجمهور لمعرفة أي استفسار عن موعد إعلان نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2023 ، أو الخدمات المقدمة للجماهير من خلال الرابط التالي:

https://moi.gov.eg/home/contact

تسهيلات الطلاب

كانت أكاديمية الشرطة قد خصصت خطًا ساخنًا لتلقي استفسارات المواطنين وأسرهم، منذ البدء في تلقي أوراق تقدمهم للكلية.

وأعدت أكاديمية الشرطة منفذ سجل جنائي، وسجل مدني ومكتب تصوير فوري، وتوفير كافة وسائل الدعم اللوجستي لراغبي الالتحاق بكلية الشرطة 2023، وذلك للتسهيل عليهم في الإجراءات وإنهاء الأوراق المطلوبة.

رسالة الرئيس

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد حضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات الجدد المتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة 2023، واستقبله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعـدد مـن قيـادات أكاديميـة الشـرطة ووزارة الداخلية.

وأكد السيسي على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر وإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن، والوفاء بالتطلعات الملقاة عليهم، بما يساهم في الانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم، أخذًا في الاعتبار مسئولية وزارة الداخلية بالسهر على حماية امن المواطنين.

ودار حوار مفتوح بين السيسي والطلاب المتقدمين حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية، وكذلك جهود الدولة ذات الصلة بعملية التنمية وما تواجه الدولة من تحديات متنوعة.

وأوصاهم الرئيس بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة ومواصلة الاطلاع بانتظام ليشكلوا حائط صد منيع بجانب أشقائهم فى الكليات والمعاهد العسكرية، وكذلك في الجامعات والمعاهد المدنية ضد كافة التحديات التي تشاهدها الدولة المصرية.

وشدد على ضرورة أن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر باعتبارهم جزءًا أصيلاً من شبابها، تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم، متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح لاجتياز مرحلة الاختيارات لينالوا شرف الالتحاق بوزارة الداخلية.