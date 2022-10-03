أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بموعد إجازة 6 أكتوبر 2022 للقطاع الخاص والحكومي ليكون يوم الخميس المقبل، الموافق 6 من أكتوبر 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة (6 أكتوبر).

ويستقبل المصريون موعد إجازة 6 أكتوبر 2022 للقطاع الخاص والحكومي، ويترقب العاملين في الدولة والقطاع الخاص والطلاب موعد إجازة 6 أكتوبر والمولد النبوي الشريف.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي موعد إجازة 6 أكتوبر 2022 للقطاع الخاص والحكومي..

موعد إجازة 6 أكتوبر 2022 للقطاع الخاص والحكومي

من المرتقب أن يكون موعد إجازة 6 أكتوبر والمولد النبوي 2022 هما آخر عطلة رسمية في العام الحالي 2022، وتحين الذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة يوم الخميس المقبل الموافق 6 أكتوبر، كما ستحل ذكرى المولد النبوي الشريف السبت المقبل الموافق 8 أكتوبر 2022.

وسيكون موعد إجازة 6 أكتوبر للعاملين في الدولة يوم الخميس المقبل، وفقا لقرار أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي أقر أن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 6 من أكتوبر 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2022 للقطاع الخاص والحكومي.. مدفوعة الأجر للعاملين

يحين موعد إجازة المولد النبوي 2022 يكون يوم السبت المقبل، الموافق 8 من أكتوبر 2022، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن يكون السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.

موعد إجازة المولد النبوي 2022.. قرار رئيس مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 6 من أكتوبر 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة (6 أكتوبر).

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن يكون يوم السبت المقبل، الموافق 8 من أكتوبر 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

موعد الإجازات الرسمية عام 2023