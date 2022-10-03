موعد إجازة 6 أكتوبر 2022.. قرار رسمي من الحكومة

يستقبل المصريون موعد إجازة 6 أكتوبر بفرحة كبيرة، لاسيما مع بداية العام الدراسي الجديد، ويترقب العاملون في الدولة والقطاع الخاص والطلاب موعد إجازة 6 أكتوبر والمولد النبوي الشريف، حيث ينتظر المواطنون اثنين من المناسبات الدينية والوطنية العظيمة، هما ذكرى موعد إجازة 6 أكتوبر المجيدة وذكرى المولد النبوي الشريف.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي موعد إجازة 6 أكتوبر 2022 وقرار مجلس الوزراء بخصوص إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص ..

موعد إجازة 6 أكتوبر.. آخر عطلة رسمية في عام 2022

من المرتقب أن يكون موعد إجازة 6 أكتوبر والمولد النبوي 2022 هما آخر عطلة رسمية في العام الحالي 2022، وتحين الذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة يوم الخميس المقبل الموافق 6 أكتوبر، كما ستحل ذكرى المولد النبوي الشريف السبت المقبل الموافق 8 أكتوبر 2022.

وسيكون موعد إجازة 6 أكتوبر للعاملين في الدولة يوم الخميس المقبل، وفقا لقرار أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي أقر أن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 6 من أكتوبر 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.

موعد إجازة المولد النبوي 2022.. مدفوعة الأجر للعاملين

يحين موعد إجازة المولد النبوي 2022 يكون يوم السبت المقبل، الموافق 8 من أكتوبر 2022، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن يكون السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2022.. 3 أيام مدفوعة الأجر للعاملين

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 6 من أكتوبر 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، بمناسبة (6 أكتوبر).

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن يكون يوم السبت المقبل، الموافق 8 من أكتوبر 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي

وعن حكم الاحتفال بالمولد النبوي أكدت دار الإفتاء أن الاحتفال بهذه الذكرى والفرح بها من أفضل الأعمال وأعظم القربات، حيث نقل الإمام السيوطي عن إمام القراء الحافظ ابن الجزري من كتابه «عرف التعريف بالمولد الشريف» قوله: [إنه صح أن أبا لهب يخفف عنه العذاب في النار كل ليلة إثنين لإعتاقه ثُوَيْبَةَ عندما بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم«.

وأكدت الإفتاء أنه يندب إحياء هذه الذكرى بكافة مظاهر الفرح والسرور، وبكل طاعة يُتقرب بها إلى الله عز وجل، ويَدخُل في ذلك ما اعتاده الناسُ من شراء الحَلوى والتهادي بها في المولد الشريف؛ فرحًا منهم بمولده صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبةً منهم لما كان يحبه.

واستشهدت الإفتاء بما ورد عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُحِبُّ الحَلْوَاءَ، وَيُحِبُّ العَسَلَ» رواه البخاري وأصحاب السنن وأحمد، فكان هذا الصنيعُ منهم سُنةً حسنة.