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موعد إجازة نصف العام الدراسي 2021 – 2022 لجميع المراحل التعليمية

تبدأ اجازة نصف العام الدراسي 2021 - 2022 ، لجميع المراحل التعليمية ، فبراير المقبل
جهاد سالم 10:37 م, السبت, 13 نوفمبر 21 10:37 م, السبت, 13 نوفمبر 21

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تبدأ اجازة نصف العام الدراسي 2021 – 2022 ، لجميع المراحل التعليمية ، فبراير المقبل.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2021 – 2022

وطبقا لوزارتي التربية والتعليم ، والتعليم العالي ، فإن إجازة نصف العام الدراسي 2021 – 2022 ، تبدأ 5 فبراير القادم.

وتستمر اجازة نصف العام حتى 17 فبراير 2022 ، لمدة 15 يومًا، طبقا لوزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي.

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وكانت وزارة التربية والتعليم قد اعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021 – 2022 وعدد أيام الدراسة.

وتتضمن الخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم ، ان الفصل الدراسى الأول للعام 2021-2022 ، يمتد من 9 أكتوبر 2021 و حتى يوم 13 فبراير 2022.

وتصل مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول إلى 93 يومًا.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بالتعليم قبل الجامعي يوم 15 يناير 2022.

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وتبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم 5 فبراير 2022 وتستمر حتى 17 فبراير 2022 ، لمدة 15 يومًا، طبقا لوزارة التربية والتعليم.

اجازة نصف العام الدراسي بالجامعات

وفيما يتعلق بالتعليم الجامعي ، فتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول اعتبارا من 15 يناير وحتي 3 فبراير 2022.

وتبدأ اجازه نصف العام الدراسي 2021 – 2022 ، بالجامعات اعتبارا من 5 إلي 17 فبراير 2022 ، حيث تستمر اسبوعين

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ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى 2021 – 2022 ، بالتعليم قبل الجامعي اعتبارا من 19 فبراير.

ويستمر الفصل الدراسي الثاني حتى 9 يونيو 2022 ، وتصل مدة الدراسة الفعلية إلى 97 يومًا.

وطبقا للمجلس الأعلي للجامعات فإن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستبدأ 11 يونيو وحتي 7 يوليو وتبدا اجازة نهاية العام الدراسي 9 يوليو.

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بقلم جهاد سالم

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