موعد إجازة عيد الفطر 2023.. 3 أيام لموظفي القطاع الخاص

حسمت أجندة العطلات الرسمية على موقع رئاسة مجلس الوزراء موعد إجازة عيد الفطر 2023، والتي من المقرر أن تكون خلال الفترة من الجمعة 21 أبريل وتستمر حتي الأحد 23 من ذات الشهر، على أن تكون إجازة عيد الفطر 2023، 3 أيام لموظفي في القطاع الخاص، و4 أيام لموظفي القطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة.

تستعرض “المال نيوز” موعد إجازة عيد الفطر 2023 في القطاع الحكومي والخاص، والعطلات الرسمية في 2023.

ويحصل جميع العاملون على إجازة في عيد الفطر المبارك والتي ستكون مدفوعة الأجر، في جميع الوزارات الحكومية، والشركات المختلفة، وكافة الهيئات العامة، وأيضا شركات قطاع الأعمال، وإضافة إلى البنوك، وكذلك في القطاع الخاص إلا أنه من المتاح أن يتم تشغيل الموظف في حالة إذا اضطر العمل ذلك.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2023

و تبدأ إجازة عيد الفطر 2023 بدءا من يوم الجمعة الموافق يوم 21 أبريل 2023، والذي سيعتبر إجازة رسمية في كافة القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة على السواء، وتستمر إجازة يوم عيد الفطر المبارك لمدة حوالي ثلاثة أيام، وأي من المقرر أن ستنتهي في يوم الأحد الموافق يوم 23 أبريل 2023.

و تستأنف المصالح الحكومية والمصالح الخاصة عملها بدء من يوم الاثنين الموافق يوم 24 من شهر أبريل 2023، وذلك بالمواعيد الرسمية للعمل والتي كانت سيتم تطبيقها قبل بدء شهر رمضان المبارك.

العطلات الرسمية في 2023

بعد انتهاء إجازات شهر رمضان وعيد الفطر لعام 2023 تتبقى 8 إجازات رسمية بالعام الجاري، وتأتي طبقا للاتي:

إجازة يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023- بمناسبة “عيد تحرير سيناء”.

إجازة يوم الاثنين 1 مايو 2023- بمناسبة “عيد العمال”.

إجازة يوم “عيد الأضحى” وهي 4 أيام هي: من الثلاثاء 27 يونيو وحتي 1 يوليو، عيد الأضحى المبارك.

إجازة يوم الجمعة 30 يونيو، بمناسبة “ثورة 30 يونيو”.

إجازة يوم الأربعاء 19 يوليو، بمناسبة “رأس السنة الهجرية”.

إجازة يوم الأحد 23 يوليو، بمناسبة “ثورة 23 يوليو 1952”.

إجازة يوم الأربعاء 27 سبتمبر، بمناسبة “المولد النبوي الشريف”.

يوم إجازة الجمعة الموافق 6 أكتوبر، بمناسبة “عيد القوات المسلحة” (6 أكتوبر 1973).