موعد إجازة عيد الفطر 2023.. صلاة العيد الساعة 5:48 صباحا وفقًا للحسابات الفلكية

حدد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موعد إجازة عيد الفطر 2023 وعيد تحرير سيناء، وعيد شم النسيم، حيث كشفت الحكومة عن 6 أيام إجازة رسمية للموظفين العاملين بالدولة خلال المناسبات في شهر أبريل الجاري.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موعد إجازة عيد الفطر 2023 وتفاصيل إجازات عيد الفطر وتحرير سيناء وشم النسيم، بالإضافة إلى موعد عيد الفطر المبارك.

موعد إجازة عيد الفطر 2023

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء، حيث أوضح بيان الحكومة أن الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر ستبدأ من يوم الخميس الموافق 20 أبريل، وحتى الثلاثاء الموافق 25 أبريل الجاري، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء.

موعد عيد الفطر المبارك في مصر

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن موعد عيد الفطر المبارك في مصر، حيث أوضح أن أولى أيام عيد الفطر المبارك، ستكون يوم 21 أبريل 2023، وأن صلاة العيد ستكون في تمام الساعة 5:48 صباحًا بتوقيت القاهرة، وفقًا للحسابات الفلكية.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الموعد الرسمي لـ إجازة عيد الفطر 2023 والمقرر لها أن تمتد على مدار 6 أيام، بداية من يوم الخميس الموافق 20 من شهر أبريل الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من نفس الشهر.

إجازة عيد الفطر 2023 للقطاع الخاص

وأوضح مدبولي أن إجازة عيد الفطر 2023 مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

أول أيام عيد الفطر 2023

وأعلن مركز الفلك الدولي موعد عيد الفطر 2023 في العالم الإسلامي فلكيًا، وموعد تحري هلال شهر شوال 1444هـ، وأوضح المركز في بيان أنه من المنتظر تحري هلال شهر شوال؛ لتحديد موعد عيد الفطر 2023 يوم الخميس الموافق 20 أبريل الجاري، منوهًا بأنه من المتوقع أن يحل موعد عيد الفطر 2023 يوم الجمعة 21 من نفس الشهر.

موعد إجازة شم النسيم

وعن إجازات شهر أبريل 2023، يحل في شهر أبريل أكثر من مناسبة وهي، عيد تحرير سيناء، وعيد الفطر المبارك، وشم النسيم، وذكرنا لكم بالأعلى موعد إجازة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء.

أما إجازة شم النسيم، أعلن مجلس الوزراء أيضًا بأن يوم الاثنين المقبل والموافق 17 أبريل، إجازة رسمية مدفوعة لأجر بمناسبة شم النسيم، وذلك للعاملين في القطاع الحكومي والخاص.

موعد الإجازات الرسمية الأسبوعية في شهر أبريل 2023

السبت الموافق 1 ابريل 2023.

الجمعة الموافق 7 ابريل 2023.

السبت الموافق 8 ابريل 2023.

الجمعة الموافق 14 ابريل 2023.

السبت الموافق 15 ابريل 2023.

الجمعة الموافق 21 ابريل 2023.

السبت الموافق 22 ابريل 2023.

الجمعة الموافق 28 ابريل 2023.

السبت الموافق 29 ابريل 2023.