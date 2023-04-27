موعد إجازة عيد العمال 2023.. قرار جديد من رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بترحيل يوم إجازة عيد العمال 2023 إلى بوم الخميس 4 مايو، ليكون الإثنين 1 مايو عمل في البنوك وكافة قطاعات عام وخاص.

“بوابة المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير موعد إجازة عيد العمال 2023

موعد إجازة عيد العمال 2023

جاء رئيس مجلس الوزراء بمنح يوم الخميس إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال بدلًا من يوم الإثنين 1 مايو 2023 لحرص الدولة على منح فرصة للموظفين قضاء إجازة متصلة يوم الخميس والجمعة والسبت.

موعد إجازة عيد العمال2023.. الإجازات الرسمية

تأتي وقفة عيد الأضحى ليأتي يوم الثلاثاء 27 يونيو ويستمر يوم السبت 1 يوليو، ويتم بقرار رسمي من مجلس الوزراء بضمن يوم إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو إلى عدد أيام إجازة عيد الأضحى ليكون يوم الأحد الموافق 2 يولو 2023.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية

تأتي إجازة رأس السنة الهجرية.يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023، ومن المقرر أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بترحيلها إلى الخميس نهاية الأسبوع إجازة رسمية في جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

إجازة ثورة 23 يوليو 2023

يأتي السبت الموافق 23 يوليو إجازة رسمية بمناسبة موعد الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وأيضا من المتوقع أن يصدر قرار بترحيل الإجازة إلى يوم نهاية الأسبوع.

موعد إجازة عيد المولد النبوي 2023

يكون يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 إجازة رسمية لجميع الموظفين والعاملين بمناسبة مولد النبوي الشريف، ومن المتوقع أن يصدر قرار بترحيل الإجازة أيضا إلى نهاية الأسبوع.

إجازة ذكري احتفال حرب 6 أكتوبر 2023

يوافق ذكري الاحتفال بـ إجازة 6 أكتوبر يوم الجمعة، وسوف يصدر قرار من مجلس الوزراء بترحيل الإجازة إلى نهاية الأسبوع ليكون يوم الخميس والجمعة والسبت إجازات وعطلات رسمية.