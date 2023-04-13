موعد إجازة شم النسيم 2023 للقطاع الخاص والحكومي.. أجر كامل للعمال

وقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على القرار رقم 1354 لسنة 2023، بمناسبة عيد شم النسيم، على أن يكون الإثنين المقبل 17 أبريل عام 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موعد إجازة شم النسيم 2023 وترصد مواعيد إجازات شم النسيم وعيد الفطر وعيد تحرير سيناء وعيد العمال وعيد الأضحي وغيرهم من إجازات سنة 2023، التي يتساءل عنها عدد كبير من الموظفين في القطاعين العام والخاص وأيضا طلبة الجامعات..

موعد إجازة شم النسيم 2023 للقطاع الخاص والحكومي

من جانبها، أصدرت وزارة القوى العاملة، كتابا دوريا بشأن منح العاملين في القطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر في شم النسيم، تنفيذا للمادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أن يستحق العاملين في القطاع الخاص إجازة بأجر كامل، عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة.

موعد إجازة شم النسيم 2023.. إجازة للعاملين بالقطاع الخاص

وأعلن الكتاب الدوري الصادر من وزارة القوى العاملة، أنّه يتم منح العاملين في القطاع الخاص إجازة شم النسيم مدفوعة الأجر، يوم الإثنين الموافق 17 من أبريل 2023 بمناسبة عيد شم النسيم، مع التنبيه بأحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، واستحقاق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

موعد إجازة شم النسيم 2023.. إجازة بأجر كامل للعمال

أوضح الكتاب الدوري، أنّ ذلك جاء في ضوء صدور قرار وزير القوي العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر أجازة بأجر كامل للعمال، حيث نص في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه، على أن «تصبح أيام الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العامل بأجر كامل كل عام».

وحسمت الحكومة موعد إجازة شم النسيم 2023، وقالت إن موعد إجازة شم النسيم 2023 سيتم الاحتفال بها في يوم الإثنين 17 أبريل دون تغير، على أن تبدأ إجازة عيد الفطر 2023 من يوم الخميس 20 أبريل نهاية الأسبوع.

موعد إجازة شم النسيم 2023.. مدفوعة الأجر

نص قرار رئيس الوزراء بشأن إجازة شم النسيم على أن يكون يوم الاثنين 17 أبريل 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء

يتوقع أن تصدر وزارة القوى العاملة بيانا بشأن إجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص وذلك إلحاقا ببيان مجلس الوزراء بشأن الإجازة لموظفي الحكومة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023 حتى الثلاثاء 25 أبريل، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء.

موعد الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023.. منتصف الفصل الدراسي الثاني

يبدأ المواطنون في الاستعداد لشهر رمضان الكريم مع بداية شهر شعبان 2023، سواء كان ذلك بشراء مستلزمات المنزل، أو بالإكثار من الفروض الدينية مثل الصلاة والصوم، ويأتي الشهر الكريم في منتصف الفصل الدراسي الثاني، ما يجعل العديد منهم يتساءلون عن الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023، وهي كما يلي:

يوم الجمعة 24 مارس والموافق 2 رمضان.

يوم السبت 25 مارس والموافق 3 رمضان.

يوم الجمعة 31 مارس والموافق 9 رمضان.

يوم السبت 1 أبريل والموافق 10 رمضان.

يوم الجمعة 7 أبريل والموافق 16 رمضان.

يوم السبت 8 أبريل والموافق 17 رمضان.

يوم الجمعة 14 أبريل والموافق 23 رمضان.

يوم السبت 15 أبريل والموافق 24 رمضان.

يوم الأحد 16 أبريل إجازة عيد الأقباط بمناسبة عيد القيامة.

يوم الإثنين 17 أبريل إجازة شم النسيم، والموافق 26 رمضان.

يوم الأربعاء 20 أبريل إجازة وقفة عيد الفطر.

يوم الخميس 21 أبريل إجازة أول يوم عيد الفطر المبارك.

يوم الجمعة 22 أبريل إجازة عيد الفطر المبارك.

يوم السبت 23 أبريل إجازة ثالث يوم عيد الفطر المبارك.

يوم الإثنين 25 أبريل إجازة عيد تحرير سيناء.