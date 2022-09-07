موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 2022.. مواعيد وفعاليات

يهتم المواطنون في السعودية خلال الأيام القادمة بالاحتفال باليوم الوطني السعودي 2022، ويترقب السعوديون موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 2022، في العديد من القطاعات من مدارس ومؤسسات حكومية معرفة موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 2022، ويتساءلون (متى اليوم الوطني السعودي 2022؟).

بوابة”المال نيوز” تستعرض خلال السطور التالية موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 2022 وتفاصيل الفعاليات..

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 2022

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية موعد إجازة اليوم الوطني السعودي في كل من القطاع الخاص والعام في المملكة، حيث أنه من المقرر أن يوم 23 سبتمبر من كل عام، يوم إجازة اليوم الوطني ولكن يتم تقديم اليوم أو تأخيره إذا صادف أنه يوم عطلة رسمية.

وبالتالي فإن إجازة اليوم الوطني لهذا العام ستبدأ من يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر وتستمر حتى يوم الخميس، وبما أن يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية، ستستغرق الإجازة 4 أيام، ومن بعدها يعود الطلاب والموظفين إلى أعمالهم في يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022، ليمارسوا مهنهم، ولكن بالنسبة إلى قطاع البنوك فالإجازة تبدأ من يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر وتنتهي في يوم الأحد، أي أنها 3 أيام فقط.

ويعتبر اليوم الوطني السعودي من الأعياد الوطنية الهامة في السعودية، والتي يستعد المواطنين للاحتفال به وسط تحضيرات ضخمة، للمكانة الوطنية التي ينالها هذا اليوم، يوم اتحدت فيه المملكة وأصبحت تحت ظل حاكم واحد، ليحتفل السعوديين والمقيمين في شهر سبتمبر من كل عام وسط احتفالات وفعاليات قوية.

تفاصيل العروض الخاصة للاحتفال باليوم الوطني السعودي 1444

يستقبل السعوديون اليوم الوطني السعودي 1444، المقرر في يوم 23 سبتمبر من كل عام، احتفاءً بإعلان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، بتوحيد البلاد تحت راية «لا إله إلا الله محمد رسول الله» توثيقًا للحظات الأولى لميلاد المملكة العربية السعودية.

كما أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفية، عن انطلاق هوية اليوم الوطني السعودي الـ 92، تحت هاشتاج #هي- لنا- دار، عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

هوية اليوم الوطني السعودي الـ 92



خلال الأيام السابقة أطلق تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه، هوية اليوم الوطني السعودي الـ 92، وجاءت فكرة الهوية لهذا العام لتتناسب مع مشاريع رؤية المملكة 2030، المختلف في الشعار هذا العام أنه نجح في الجمع بين الشعار اللفظي والشعار الفني، بشكل يعكس طموح شباب الوطن ويعزز الانتماء والوحدة بينهم. جدير بالذكر أن هوية اليوم الوطني السعودي لعام 1444 هجريا أطلقت تحت شعار «لنا دار».

الشعار الفني للاحتفال باليوم الوطني السعودي 1444



جاءت خريطة السعودية جزءا أساسيا من الشعار، ليعبر عن احتضانها للجميع، ومكتوب عبارة «هي لنا دار» بالخط الثلث العربي، أما عن الألوان التي تم استخدامها في الشعار لهذا العام، لها معاني مختلفة اللون الأخضر فإنه يمثل الطموح والأمان والنمو، أما الأصفر فيشير إلى التفاؤل، والبرتقالي رمز النجاح، أما الأحمر فهو العزيمة، والأزرق يعني الولاء والحكمة.

هوية شعار اليوم الوطني السعودي 1444



استلهمت فكرة هوية اليوم الوطني من مبدأ «الأنسنة» المنعكسة بوضوح على مشاريع المملكة العربية السعودية لخدمة رؤية 2030، بشكل دعم مكانة السعودية على جميع الأصعدة محليا وعالميا، على سبيل المثال عبرت الديار المرسومة في الهوية عن «جوهرة الدار»، أنا الملاهي عن «متعة الدار»، والشباب السعودي عن «ازدهار الدار»، أما المباني فقد كانت رمزا لـ«مستقبل الدار»، والطبيعة تعبر عن «جمال الدار»، طواحين الهواء عن «طاقة الدار»، أنا البحر والمركب فيعبران عن «سحر الدار».