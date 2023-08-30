موظف مفصول وراء سرقة 850 ألف جنيه من شركة شحن بالإكراه في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكبي واقعة سرقة 850 ألف جنيه بالإكراه من عاملين في شركة شحن بمحافظة القاهرة ، بعدما هددوهم بالسلاح واعتدوا على أحدهم بالضرب، واتضح أن عامل سابق خطط لتنفيذ الجريمة بدعوى عدم الحصول على مستحقاته.

كان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغًا من مالك شركة شحن بتلقيه اتصالًا هاتفيًا من موظفين بالشركة، أبلغوه بأنهم عقب استلامهم مبلغ مالي وقدره 850 ألف جنيه من مخزن تابع للشركة ملكه لتوريده بمقرها، وأثناء توقفهم أمام مقرها مُستقلين سيارة “تابعة للشركة” فوجئوا بسيارة لم يتمكنوا من إلتقاط أرقام لوحاتها، تتوقف أمامهم ويترجل منها عدد أربعة أشخاص حاملين أسلحة بيضاء تجاههم وتعدوا عليهم بالضرب وسرقه المبلغ المالى ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، 6 أشخاص منهم سائق بالشركة محل البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وقال أحد المتهمين إنه نظرًا لسابقة عمله بالشركة محل البلاغ، وتضرره من إدارتها لعدم إعطائه باقي مستحقاته المالية خطط لسرقتها.

وأضاف أنه في سبيل ذلك اتفق مع المتهمين على ارتكاب الواقعة، واستأجروا سيارة واستقلوها وبحوزتهم أسلحة بيضاء وارتكبوا الواقعة.

وبارشاد المتهمين ضبط جزء كبير من المبلغ المسروق، وكذا ضبط 7 هواتف محمولة ودراجة نارية تم شرائهم بالمبالغ المالية المتحصلة من الواقع.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا عليهم واتهموهم بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.