موظف بشركة كهرباء يختلس 1.1 مليون جنيه من قيمة الفواتير

اختلس موظف بإحدى شركات الكهرباء بمحافظة القاهرة، مليون و131 ألف جنيه من قيمة فواتير استهلاك الكهرباء، خلال عامين، مستغلاً طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي، وكشفت الواقعة مباحث الأموال العامة، وألقت القبض عليه.

البداية، تلقى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، بلاغًا عن اختلاس موظف بإحدى شركات توزيع الكهرباء بالقاهرة، مقيم في البساتين بالقاهرة، مبالغ مالية من عهدته دون وجه حق، مما أضر بأموال جهة عمله.

أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، الواقعة.

وكشفت استغلال المتهم في غضون الفترة من شهر مارس 2016، حتى فبراير 2018، طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي كونه يشغل منصب مساعد تحصيل آنذاك، ومناط له تحصيل قيمة فواتير استهلاك الكهرباء، الخاصة بكبار المشتركين بالشركة، محل عمله نقدًا أو شيكات.

وأضافت أنه حصل قيمة بعض الفواتير نقدًا من العملاء بإجمالي مبلغ 1,131 ميلون جنيه، واختلسه لنفسه دون وجه حق وامتنع عن توريده.

وفي سبيل عدم اكتشاف أمره، أجرى تسوية قيمة تلك الفواتير المختلسة بموجب شيكات خاصة بفواتير عملاء آخرين.

وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم أثناء تردده على مقر عمله.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابها، وطلب تمكينه من سداد الأموال المستحقة عليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وعرض المتهم على النيابة المختصة للتحقيق معه.