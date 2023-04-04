موظف بشركة اتصالات سابق يستولي على بيانات عملاء البنوك ويبيعها للعصابات الالكترونية

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن استغلال موظف بخدمة عملاء إحدى شركات الاتصالات “سابقًا” -مقيم بمحافظة الشرقية، وله محل إقامة آخر بشقة سكنية مستأجرة في محافظة الجيزة- طبيعة عمله السابقة، وإطلاعه على بيانات عملاء البنوك المتعاقدة مع شركات السداد الإلكتروني من خلال الماكينات الإلكترونية والتي تظهر خلالها البيانات.

وأضافت التحريات أنه عقب ترك المذكور وظيفته المُشار إليها في عام 2021، احتفظ بالبيانات والرقم السري الخاص به إبان عمله، والذي يمكنه من الدخول على موقع الشركة، والإطلاع والاستيلاء على بيانات عملاء البنوك المتعاقدة معها.

إضافة إلى التواصل مع بعض مرتكبي جرائم الاستيلاء على أموال البنوك من خلال تطبيق (واتس آب)، وعرض خدماته عليهم المتمثلة في بيع تلك البيانات لمرتكبي تلك الجرائم من خلال التواصل معهم، مقابل تحصله منهم على مبالغ مالية محولة على محافظ مربوطة على هواتف محمولة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه أثناء تواجده بأحد المتاجر التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وعثر بحوزته على هاتف محمول، بفحصه فنيًا تبين أنه محمل به تطبيق خدمة عملاء الشركة سالفة الذكر، وكذا الموقع الخاص بتطبيق الدفع الإلكتروني، والعديد من بيانات العملاء المستولي عليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكتروني.