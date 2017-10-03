موظف بالمصرية: التحويل إلى we يستغرق 10 أيام‎

المال – خاصقال أحد موظفى خدمة عملاء الشبكة الرابعة للمحمول we إن إجراءات انتقال العميل من شبكات المحمول الأخرى إليها تستغرق نحو 10 أيام .وأوضح الموظف لـ"المال" أن العميل عليه التوجه إلى أقرب فرع للشركة التابع إليها، والحصول على رقم حسابه المسجل لدى سيستم الشركة التابع لها، منوها بأنه يحق ل

المال – خاص

قال أحد موظفى خدمة عملاء الشبكة الرابعة للمحمول we إن إجراءات انتقال العميل من شبكات المحمول الأخرى إليها تستغرق نحو 10 أيام .

وأوضح الموظف لـ”المال” أن العميل عليه التوجه إلى أقرب فرع للشركة التابع إليها، والحصول على رقم حسابه المسجل لدى سيستم الشركة التابع لها، منوها بأنه يحق للعميل الانتقال من شبكته إلى أخرى طالما مر عام .



يذكر أن شبكة we بدأت العمل رسميا بالسوق المحلية فى 18 سبتمبر الماضى، من خلال شرائح تحمل كود 0155.

على صعيد آخر، بدأت شركات المحمول حرب تكسير العظام مع المصرية للاتصالات من خلال اطلاق عروض مخفضة على دقائق المكالمات ووحدات البيانات، إذ ارسلت اتصالات مصر إلى عملائها اليوم رسالة نصية تنص على منح العميل 10 اضعاف قيمة الرصيد، فيما ألغت فودافون مصر الضريبة المفروضة على نظام كنترول فليكس.