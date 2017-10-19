موظفو الضرائب العقارية بعد إخلاء سبيلهم : لن نتراجع عن حقوقنا

إيمان عوفوجّه طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، رسالة إلى موظفي الضرائب العقارية فور إخلاء سبيله في اتهامه وستة آخرين من النقابة المستقلة للضرائب العقارية في الدعوة بالتظاهر، وتعطيل المنشآت العامة، والدعوة للامتناع عن جمع الضرائب وغيرها من الاتهامات.وقال كعيب في رسالته: نحن زم

إيمان عوف

وجّه طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، رسالة إلى موظفي الضرائب العقارية فور إخلاء سبيله في اتهامه وستة آخرين من النقابة المستقلة للضرائب العقارية في الدعوة بالتظاهر، وتعطيل المنشآت العامة، والدعوة للامتناع عن جمع الضرائب وغيرها من الاتهامات.





وقال كعيب في رسالته: نحن زملاءكم السبعة المعتقلين أو الذين تم اختطافهم، نعلن للكافة أننا لن ننحنى إلا لله، وأن تلفيق القضايا لم يزدنا إلا إصرارًا على التمسك بحقوقنا والتمسك بنقابتنا، وقد ظهر أمام الجميع مدى الهجوم على النقابة فى محاولات متتالية للقضاء عليها وهو أمر أصبح واضحًا فلا يوجد نقابة ضعيفة أو خائنة، كما يشيع المجندون فى الجروبات والصفحات أو بالأحرى فى الكتائب الإلكترونية المصنوعة عمدًا لجعل أبناء العقارية متفرقين.. لا توجد نقابة يعتقل رئيسها وستة من أعضائها وتلفق لهم القضايا إلا إذا كانت رقمًا صعبًا.. نحن نحيي كل الذين وقفوا معنا ولم يخافوا إلا الله، ولا نبالى بمن دخلوا الجحور، ولا يؤثر فينا الشامتون الذين ظهروا سريعًا لأنهم اتكشفوا. نداؤنا للجميع.. نحن دفعنا جزءًا من الضريبة ومستعدون ندفع مرات عديدة. فلا تسمعوا للأفاعى التى تبث سمومها لكم. ظهرت الحقيقة واتضح أن الحرب شعواء للقضاء على النقابة. يريدون تجريدكم من تنظيمكم النقابى وتسليمكم للمرتزقة الذين يبيعونكم ويقبضون ثمنًا بخسًا. يا أبناء العقارية قفوا مع أنفسكم الآن.. يا أبناء العقارية اصطفوا خلف النقابة فلا حقوق دون اصطفاف خلف نقابتكم لإعطائها قوة. يا أبناء العقارية لقد سقطت كل الأكاذيب وظهرت الحقيقة (النقابة صامدة فعليك بدعمها والتمسك بها) إننا نطالبكم بالاتحاد خلف نقابتكم فنقابة الحكومة أو الماخور النقابى المصنوع فى سراديب قذرة مهمته هى حربنا وليس حقوقكم.. لا تنخدعوا واعلموا أننا سنكمل مشوارنا فى نقابتنا.

وأضاف كعيب، في تصريحات، للمال، أنهم لن يتراجعوا عن مناقشة مشروع القانون الذي أعده، والذي من شأنه أن ينقذ النقابات المستقلة من محاولات السيطرة والهيمنة من الاتحاد الحكومي، ومن البرلمان ووزارة القوى العاملة.