موظفو الشؤون يهزمون مكتب الوزيرة في نهائي دورة الاستثمار

المال – خاص نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى دورة كرة قدم رمضانية، وحضرت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى نهائى البطولة بمركز شباب الجزيرة والتي جمعت بين فريقي "شؤون المقر"، و"مكتب الوزيرة".واستطاع فريق "شؤون المقر" الفوز بـ4 أهداف مقابل هدف واحد لفريق "مكتب الوزيرة" بعد مب

المال – خاص

نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى دورة كرة قدم رمضانية، وحضرت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى نهائى البطولة بمركز شباب الجزيرة والتي جمعت بين فريقي “شؤون المقر”، و”مكتب الوزيرة”.

واستطاع فريق “شؤون المقر” الفوز بـ4 أهداف مقابل هدف واحد لفريق “مكتب الوزيرة” بعد مباراة قوية بين الفريقين ليحتفظ بكأس الدورة للعام الثاني علي التوالي.

وسلمت الوزيرة كأس الوزارة وميداليات المركز الأول إلى فريق “شؤون المقر”، وميداليات المركز الثاني إلى فريق “مكتب الوزيرة” وحمل كأس الدورة كابتن الفريق أحمد فوزى، فيما حصل على كأس أحسن لاعب وليد على عبد الله، وحصل على كأس أحسن حارس مرمى سيد دسوقى ابراهيم كما كرمت الوزيرة السيد رمضان السباعى وسلمته كأس التقدير الرياضى كأكبر اللاعبين سنا فى الدورة.

وأشادت الوزيرة بالجهد المتميز الذى بذله القائمون على تنظيم الدورة الرمضانية وأكدت على تقديمها كل الدعم للأنشطة الرياضية والاجتماعية للعاملين فى الوزارة لما لها من اثر فى رفع الروح المعنوية ونشر روح الاخاء والتعاون بين العاملين.

و قدمت الوزيرة شكرها وتقديرها لكل من القائمين على تنظيم الدورة، من العاملين في الوزارة، وللمسؤولين في وزارة الشباب والرياضة ومركز شباب الجزيرة، على جهودهم في تسهيل تنظيمها.