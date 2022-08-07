موظفو البورصة المصرية يحتفلون بتعيين محمد فريد رئيسا للرقابة المالية

احتفل العاملون في البورصة المصرية اليوم الأحد بالدكتور محمد فريد بعد صدور قرار رسمى بتعيينه رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة الرقابة المالية.

وقال د. محمد فريد خلال كلمته إن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا وتنسيقا كبيرا بين جميع المؤسسات العاملة في المجال ، كما تقدم بالشكر والتقدير لأسرة البورصة المصرية عل ما قدموه من جهد وتعاون وإيثار خلال فترة توليه رئاسة البورصة.

وأوصى فريد فرق العمل بالبورصة باستمرارية العمل على النهج الذي تم اتباعها على مدار الخمس سنوات الماضية في مختلف الملفات حتى تتبوأ البورصة المصرية مكانتها، وفقا لبيان صحفى اليوم الأحد.