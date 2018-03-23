موظفو الأمم المتحدة يضربون احتجاجًا على اقتطاع رواتبهم

أ ف بالتزم موظفو الأمم المتحدة في جنيف، اليوم، بإضراب هو الثاني في أسبوع؛ للتنديد بشروط العمل والاقتطاع في رواتبهم.وصباح الجمعة وزع المضربون منشورات ورفعوا يافطات كتب عليها "موظفو الأمم المتحدة في جنيف مضربون"، قرب مقر المنظمة في جنيف.وتجمّع حوالى 200 شخص قبالة مقر المنظمة. وقالت بري

أ ف ب





التزم موظفو الأمم المتحدة في جنيف، اليوم، بإضراب هو الثاني في أسبوع؛ للتنديد بشروط العمل والاقتطاع في رواتبهم.

وصباح الجمعة وزع المضربون منشورات ورفعوا يافطات كتب عليها “موظفو الأمم المتحدة في جنيف مضربون”، قرب مقر المنظمة في جنيف.

وتجمّع حوالى 200 شخص قبالة مقر المنظمة. وقالت بريشا شاوي، المسئولة التنفيذية لمجلس تنسيق العاملين في الأمم المتحدة بجنيف، لفرانس برس: “نقول لا للطريقة غير الشفافة والتعسفية التي يتم فيها تحديد رواتبنا وشروط عملنا”.

وأضافت أن لجنة الوظائف العامة العالمية باتت “أداة سياسية في خدمة سياسة التقشف” التي تضر ليس فقط بالعاملين في الأمم المتحدة بل أيضًا بأنشطتها.

وتابعت أن حركات احتجاج للموظفين سجلت أيضًا في برازافيل وأديس أبابا وبانكوك ومقر المنظمة في نيويورك.

وقال مصدر نقابي إن بعض وكالات الأمم المتحدة في جنيف كمنظمة العمل الدولية أو منظمة الأرصاد الجوية العالمية التزمت بالإضراب.