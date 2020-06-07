موظفان سجل عقاري ومحاسب يؤسسون شركات وهمية للحصول على قروض

باستخدام أوراق مزورة، وتغيير عناوينهم للتهرب من سدادها.

شكّل محاسب واثنين من الموظفين بمكتب سجل تجاري وصاحب شركة استيراد وتصدير، عصابة لتأسيس الشركات الوهمية لراغبي الحصول على قروض بنكية، باستخدام محررات رسمية مزورة والتهرب من سدادها، بمحافظة الإسكندرية.

الحصول على قروض والتهرب من سدادها

تلقى فرع الإدارة العامة، لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، بلاغًا من مسئول بأحد البنوك، وصاحب شركة توريدات غذائية بإلإسكندرية، عن العصابة.

واتهم في بلاغه، 4 أشخاص وهم: محاسب قانوني، موظفان بمكتب سجل تجاري، صاحب شركة استيراد وتصدير له معلومات جنائية، ومحبوس على ذمة التحقيقات في قضية “تزوير”.

وإكدت التحريات أنهم شكلوا عصابة فيما بينهم تخصصت في تأسيس الشركات الوهمية لراغبي الحصول على قروض بنكية، بضمان تلك الشركات، مُستخدمين محررات رسمية مزورة، منسوب صدورها إلى جهات حكومية مختلفة.

وكشفت التحريات عن استخراجهم سجلات تجارية خلافًا للحقيقة، تفيد ببدء أنشطه تلك الشركات بتواريخ سابقة عن بدء النشاط الحقيقي، للحصول بموجبها على قروض من البنوك

وأشارت إلى تغييرهم بياناتهم الحقيقية للتهرب بعد ذلك من سداد تلك القروض، وسداد قيمة الضرائب المستحقة عليهم، وحصول ذلك التشكيل على نسبة 10% من قيمة تلك القروض عقب إنهاء إجراءاتها.

أدوار المتهمين

وأوضحت التحريات أن الأول يتولى إعداد وتجهيز كافة البيانات بطاقات ضريبية، عقود شركات، بطاقات رقم قومي، سجلات تجارية.

وأضافت أنه بعد ذلك يعطيها للرابع الذي يصطنع ويزور تلك المستندات والمحررات المنسوبة للجهات الحكومية.

ولفتت إلى أن الثاني والثالث بصفتهما الوظيفية بالسجل التجارى، يتولوا إدخال تلك البيانات على شبكة الحاسب الآلي الخاصة بالسجل التجاري كل منهما بمجال إختصاصه وحسب طبيعة عمله الوظيفي، وذلك بإدخال بيانات خلافًا للحقيقة.

وكشفت عن التلاعب في تواريخ بدء أنشطه أصحاب تلك الشركات واستخراج سجلات تجارية بأعوام سابقة، حتى يتبين لمسئولي البنوك أثناء الاستعلام عن تلك السجلات بأنها صحيحة.

وعرضها لراغبي التعامل فيها، مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها منهم، ويتقاسمونها فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، تمكنت من ضبط الأول والثاني والثالث. المتهمون

أوراق التزوير

وعثر مع الأول على 2 وحدة تخزين فلاش ميمورى، هاتف محمول.

وبفحصهم تبين احتوائهم على العديد من المستندات والأوراق الممهورة بخاتم شعار الجمهورية.

وعبارة عن أوراق منسوبة لمأموريات ضرائب ومكاتب الشهر العقارى، طلبات وشهادات فتح ملف ضريبي خالية البيانات معدة للإستخدام، شهادات تفيد فتح ملف ضريبى خالية البيانات معدة للإستخدام، عقود إيجار خالية البيانات، عقود تأسيس شركات تضامن خالية البيانات معدة للاستخدام، شهادات ضريبية، شهادات سجل صناعي دائمة مدون عليها أسماء بعض المواطنين، توكيلات رسمية خالية البيانات ومعدة للاستخدام، تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية خالية ومملوئة البيانات.

اعترافات

وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

وأكدوا أن المتهم الأول يتولى مهام المتهم الرابع عقب حبسه في اصطناع وتزوير تلك المستندات باستخدام البرامج عالية التقنية، وطابعات الألوان من خلال من خلال تردده على مقاهي الإنترنت.

واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.