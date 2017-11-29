موضة البلاغات الكاذبة تخلى فروع بنك بموسكو

متابعاتأخليت جميع فروع ومكاتب مصرف "ألفا بنك" في موسكو يوم الثلاثاء بعد تلقي تهديدات هاتفية من مجهول بتفجير هذه المباني، وفق ما ذكر موقع روسيا اليومأفاد بذلك مصدر مطلع، وذكر أن التحقيق جار لتحديد مصدر هذه الاتصالات.وكانت مصادر أمنية قد ذكرت قبل ذلك أن التهديد بالتفجيرات شمل فرعين من فروع المصر

متابعات

أخليت جميع فروع ومكاتب مصرف “ألفا بنك” في موسكو يوم الثلاثاء بعد تلقي تهديدات هاتفية من مجهول بتفجير هذه المباني، وفق ما ذكر موقع روسيا اليوم

أفاد بذلك مصدر مطلع، وذكر أن التحقيق جار لتحديد مصدر هذه الاتصالات.

وكانت مصادر أمنية قد ذكرت قبل ذلك أن التهديد بالتفجيرات شمل فرعين من فروع المصرف – في شارع ديمتري دونسكوي وفي زيلينوغراد.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تشهد منذ فترة موجة من الاتصالات عبر الهاتف من مجهولين تهدد بتفجير مطارات ومراكز تجارية ومؤسسات تعليمية وغيرها.

فعلى سبيل المثال تم في أكتوبر إخلاء جميع المكاتب الروسية لمصرف RAIFFEISENBANK بعد تلقي اتصالات بوجود عبوات ناسفة فيها.

وفي الـ12 نوفمبر أجلي سكان مبنى سكني في جنوب موسكو، بعد تلقي مكالمة من مجهول بتفجير البناية المؤلفة من 17 طابق.

وفي سبتمبر الماضي شهدت روسيا موجة من التهديدات الهاتفية الكاذبة حول تفخيخ مباني ومنشآت مختلفة بما في ذلك المطارات ومحطات القطار (على سبيل المثال تم تنفيذ عملية إجلاء ضخمة للمواطنين يوم 18 أكتوبر من محطات القطارات كورسكي وياروسلافلسكي وبافليتسيكي، وكذلك من مطاري دوموديدوفو، شيريميتيفو، ومكتبة لينين الحكومية بموسكو).

وفي كل المرات يبحث رجال الأمن والشرطة بمساعدة الكلاب المدربة والأجهزة المختلفة عن القنابل والمتفجرات ولكن بدون نتيجة.

