سيــارات

موصفات وأسعار سيارات «ميتسوبيشي إكليبس» موديل 2021

تقدم الفئة الأولى بسعر 385 ألف جنيه
المال - خاص 9:08 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21 9:08 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت شركة «دايموند موتورز»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية «ميتسوبيشي» فى مصر، أسعار سيارات «ميتسوبيشي إكليبس» موديل 2021 الفئة الأولى «Basic» بقيمة بلغت 385 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «F/O» بنحو 420 ألفًا، والفئة الثالثة «GLS insport Black edition» بـ435 ألفًا، والفئة الرابعة «H/L» بـ450 ألفًا، والفئة الخامسة «GLS instyle Black edition» بـ465 ألفًا، والفئة السادسة «Sport» بـ480 ألفًا، والفئة السابعة «T/L» بنحو 505 ألف جنيه، في السوق المحلية، خلال أبريل الحالى.

وينتمى طراز «ميتسوبيشى اكليبس» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات “أوتوماتيك”.

اقرأ أيضا  تعرف على السيارات الرياضية «الكروس أوفر» الأكثر مبيعًا في مصر خلال يناير وفبراير (جراف)

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «ميتسوبيشى» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 9.3 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

  • ميتسوبيشي إكليبس
  • ميتسوبيشي اكليبس 2021

الأبعاد الخارجية

الطول4405 مم
العرض1805 مم
الارتفاع1685 مم
سعة الشنطة الخلفية378 لترًا
ميتسوبيشي اكليبس 2021

ميتسوبيشي إكليبس 2021

دعمت سيارات «ميتسوبيشي إكليبس » موديل 2021 بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للراكب الأمامى، والنظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إالكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام صعود المرتفعات HAC”.

اقرأ أيضا  الزيادات تتوالي.. أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB» ترتفع 1000 جنيه خلال أبريل الحالي

وزُودت بمجموعة من الكماليات هي “جنوط رياضية 18 بوصة، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وحساس مطر، حساسات ركن، ونظام صعود المرتفعات HAC، وشاشة عرض مخصصة بالسرعات والمسافات، ورادار لتخفيف حدة التصادم الأمامي FCM، ونظام للتحكم في الإضاءة العالية AHB، ومقاعد فرش جلد، وتحكم كهربائي لوضعية كرسي السائق في 4 اتجاهات، وزجاج ملون خلفي”.

ميتسوبيشي اكليبس

وتحتوى على كماليات إضافية هي “دعامات ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية، والنظام الذكى لركن السيارة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وشاشة وسائط لعرض البيانات، والبرنامج الترفيهي مكون من (راديو – ومخرج USB – 4 مكبرات صوتية – بلوتوث)، وسبلويلر خلفي، ومرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء أتوماتيك، ومنافذ كهربائية، ورادار لتخفيف حدة التصادم الأمامي FCM، ونظام للتحكم في الإضاءة العالية AHB، ومقاعد فرش جلد، والتحكم في وضعية مقعد السائق في 4 اتجاهات، وزجاج ملون خلفي”.

اقرأ أيضا  «المنصور» تخطر موزعيها بتوريد سيارات شيفروليه النقل موديل 2022.. تعرف على الأسعار الجديدة

وتقدم أيضًا بمجموعة من الكماليات ومن أبرزها “شاشة عرض مخصصة بالسرعات والمسافات، ورادار لتخفيف حدة التصادم الأمامي FCM، ومقاعد فرش جلد، وتحكم كهربائي لوضعية كرسي السائق في 4 اتجاهات، وزجاج ملون خلفي، بالإضافة إلى أنها دعمت بعدد 5 وسائد هوائية إضافية”.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

«إم جي» تستحوذ على 59.1% من مبيعات السيارات الصينية في مصر خلال يناير وفبراير (جراف)

أحمد عوض 8:56 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21

أسعار ومواصفات سيارات «فولفو V60» موديل 2021

المال - خاص 8:13 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21

«شيفروليه» تهيمن على قطاع مبيعات «الشاحنات»

المال - خاص 6:22 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21

سوق السيارات تستقبل موجة من الزيادات السعرية .. والشركات تسعى لتثبيت هوامش أرباحها

أحمد عوض 6:17 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21

مبيعات الشاحنات فى مصر تنمو 22.9%

أحمد عوض 6:15 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21

أسعار ومواصفات سيارات «شيفروليه كابتيفا» موديل 2021

المال - خاص 2:23 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21