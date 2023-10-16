موشر البورصة المصرية EGX30 يحطم مستوياته التاريخية ويقترب من 21200 نقطة

قفزت مؤشرات البورصة المصرية، بقوة منتصف تعاملات اليوم الإثنين 15-10-2023، ليقترب مؤشرها الرئيسي من مستوى 21200 نقطة.

حيث حطم مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، مستوياته التاريخية السابقة بصعوده نحو 4.28%، ليسجل مستوى تاريخيا جديدا عند 21194 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.43%، عند مستوى 3805 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 2.47%، عند مستوى 5784 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 191 سهما، ارتفع منها 94 سهما، فيما تراجع 35 سهما، واستقر 62 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 4.18 مليون جنيه، و33.58 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 37.76 مليون جنيه.