موسي: نخوض الانتخابات للفوز بالرئاسة

موسي مصطفى : هناك عدد من الأحزاب ستدعمى فى منافستى للسيسي أحمد صبرى قال موسى مصطفى رئيس حزب الغد والمرشح لرئاسة الجمهورية إنه يخوض الإنتخابات للفوز بالرئاسة وليس للمنافسة او للمزايدة مؤكدة أن الحزب بدا بالتحضير لذلك منذ انسحاب الفريق…

موسي مصطفى : هناك عدد من الأحزاب ستدعمى فى منافستى للسيسي

أحمد صبرى

قال موسى مصطفى رئيس حزب الغد والمرشح لرئاسة الجمهورية إنه يخوض الإنتخابات للفوز بالرئاسة وليس للمنافسة او للمزايدة مؤكدة أن الحزب بدا بالتحضير لذلك منذ انسحاب الفريق أحمد شفيق.

وأغلقت اليوم لجنة الإنتخابات الرئاسية باب الترشح بتقدم كلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي وموسي مصطفى.

وأوضح فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسؤليتى على قناة صدى البلد أن هناك عدد من الأحزاب ستدعمه اضافة الى أن حزبه لديه مقرات فى جميع محافظات الجمهورية وسيعقد مؤتمراته الانتخابيه بدعم ابناء حزبه .

وأكد أن حزب الغد لديه مشروع متكامل ورؤية ودراسات لمشروعات متنوعة مشيرا الى ان حملته ستنشر قريبا رؤيته فى الاعلام.