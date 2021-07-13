رياضة

موسيماني يُعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق؛ استعدادًا للسفر إلى المغرب عصر اليوم لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل. وكان مصدر بالجهاز الفني…

إسلام مصطفى 1:27 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21 1:27 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

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أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق؛ استعدادًا للسفر إلى المغرب عصر اليوم لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل.

وكان مصدر بالجهاز الفني للنادي الأهلي، كشف عن القائمة النهائية التي استقر عليها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، أمس الأربعاء.

وعلمت «المال» أن موسيماني قرر استبعاد كل من ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، بسبب انضمامهما المُبكر لبعثة منتخب مصر الأوليمبي استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2020.

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وتغادر بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، مطار القاهرة عصر اليوم في طريقها إلى المغرب؛ استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت المقبل بالمغرب.

وضمت قائمة الفريق الرسمية 28 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

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خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول و محمد هاني.

خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

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بقلم إسلام مصطفى

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