موسيماني يُشيد بسواريش: مدرب أوروبي.. ولكن الأهلي نادِ معقد

علق بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن الفترة التي قضاها في القلعة الحمراء، وعن رأيه في أداء المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش مع الفريق الأول.

وقال موسيماني خلال حديثه مع جريدة أيديسكي تايمز: سواريش مدرب أوروبي ولديه رخصة احترافية وحقق أشياء جيدة في البرتغال، وأعتقد أنه مدرب جيد لأنه لا يمكنك تدريب الأهلي إن لم تكن جيدًا، ولكني أعرف أن الأهلي نادِ معقد.

وعن رغبة جماهير الأهلي في عودته مرة أخرى لقيادة الفريق، قال موسيماني: ذهبت إلى هناك وأخذت طاقمي المعاون معي، وكان لدينا عملا لنؤديه في ولايتنا الجديدة، وأنتم تعلمون أين كان الأهلي على المستوى الدولي والمحلي.

وأضاف: حين وصلت إلى النادي استطعت أن أنهي الدوري الذي كان محسومًا بالفعل للأمانة، ولكني سعيد بكوني جزء من ذلك، حين تسلمنا درع الدوري والميداليات كنت حاضرا في المباريات الأخيرة.

وتابع: فزنا بالكثير من الأشياء وأنا سعيد بوجودي في تاريخ النادي الأهلي بكل البطولات التي حققناها، لقد أدينا مهمتنا ونحن سعداء بما حققناه وهنا ينتهي الأمر، لقد فعلنا ما يتوجب علينا فعله، أنا لن أعلق على ما يحدث في القاهرة مع الأهلي، يجب أن أحترم المدرب المتواجد هناك.