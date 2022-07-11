موسيماني ينافس كيروش ومدرب الوداد على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن أسماء المرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا عن 2022، قبل الإعلان عن اسم الفائز خلال حفل توزيع الجوائز يوم 21 يوليو المقبل في المغرب.

وشهدت القائمة النهائية تواجد كل من بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للأهلي إلى جانب كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر الأول السابق.

ويتواجد موسيماني بعد أن قاد الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما قاد كيروش منتخب مصر لنهائي كأس الأمم الإفريقية والمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

كما شهدت القائمة تواجد كل من: توم سينتيفيت مدرب جامبيا، ووليد الركراكي مدرب الوداد، وأليو سيسيه مدرب السنغال.

بينما تم استبعاد كل من كامو مالو مدرب بوركينا فاسو، وأمير عبده مدرب جزرالقمر، وفلوران إبنجت مدرب نهضة بركان، ووحيد خليلوزيتش مدرب المغرب، وماندالا نكيزاكي مدرب أورلاندو بايرتس.