رياضة

موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
إسلام مصطفى 12:12 م, الخميس, 8 أكتوبر 20 12:12 م, الخميس, 8 أكتوبر 20

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قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة غدًا، على أن يستأنف الفريق مرانه، يوم السبت المقبل؛ استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأدّى الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف وتقسيمة قوية في منتصف الملعب.

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وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية، صباح اليوم، قبل انطلاق المران، ضمن الإجراءات الطبية المتبعة قبل المباريات الرسمية.

وفاز الأهلي على إنبي، أمس، بثلاثية نظيفة في الجولة الـ32 لبطولة الدوري؛ التي توّج بها الفريق مؤخرًا للمرة الـ42 في تاريخه، والخامسة على التوالي.

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بقلم إسلام مصطفى

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