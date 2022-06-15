موسيماني يكشف عن اللحظة الأفضل في مسيرته التدريبية مع الأهلي

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للأهلي، أن التتويج ببطولة إفريقيا على حساب نادي الزمالك في ديربي القرن، هو اللحظة الأفضل في مسيرته التدريبية مع القلعة الحمراء، وكذلك في تاريخ النادي.

وقال موسيماني، خلال حواره مع الموقع الرسمي للأهلي: يوجد الكثير من المباريات واللحظات الخاصة التي عشناها هنا مع الأهلي، لقد ركضت كثيرًا نحو اللاعبين للاحتفال معهم بالأهداف.

وأضاف: عندما فزنا على كايزر تشيفز، وأحرز عمرو السولية هدفًا من خارج المنطقة، ركضت خلفه حتى الراية الركنية، وتسبب ذلك في حدوث مشكلة لي مع الحكم آنذاك.

وتابع: ولكن اللحظة الأعم التي جعلتني أركض خلف اللاعبين، ولها قيمة تاريخية بالنسبة لي وللنادي الأهلي، كانت ديربي القرن، لم يكن من الإمكان خسارة هذا اللقاء، هذه الفرصة قد لا تتكرر في حياتنا مرة أخرى.

وأتم بيتسو حديثه: الحمدلله فزنا بالمباراة، بالنسبة لي هذه اللحظة هي الأعظم، وستظل أكثر لحظة أتذكرها.

وأتم حديثه: هناك العديد من المباريات عدنا فيها من بعيد بالنتيجة، مثل التي سجل فيها علي معلول هدفين بنهاية المباراة، كانت لحظة درامية. ولكن ديربي القرن هو الأفضل لي.