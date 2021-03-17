«موسيماني» يطير إلى جنوب إفريقيا في إجازة لعدة أيام

تخلف بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تخلّف عن العودة مع بعثة الأهلي للقاهرة صباح اليوم الأربعاء، بسبب رحيله إلى جنوب إفريقيا لقضاء إجازة لعدة أيام.

وفاز الأهلي على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء باستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واستغل موسيماني الإجازة التي حصل عليها الفريق عقب مباراة فيتا كلوب لمدة خمسة أيام، لعدم وجود ارتباطات حالية، وقرر السفر برفقة جهازه المعاون إلي جنوب إفريقيا ـ مسقط رأسهم؛ للاطمئنان على أسرهم، على أن يعود الجهاز الفني للقاهرة مع استئناف تدريبات الفريق يوم 23 مارس الجاري.

يُذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي يترأسها العامري فاروق، عادت إلى القاهرة صباح اليوم، قادمة من الكونغو، عقب خوض مباراة فيتا كلوب.