رياضة

«موسيماني» يطير إلى جنوب إفريقيا في إجازة لعدة أيام

بعد الفوز على فيتا كلوب
إسلام مصطفى 12:14 م, الأربعاء, 17 مارس 21 12:14 م, الأربعاء, 17 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تخلف بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تخلّف عن العودة مع بعثة الأهلي للقاهرة صباح اليوم الأربعاء، بسبب رحيله إلى جنوب إفريقيا لقضاء إجازة لعدة أيام.

وفاز الأهلي على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء باستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضا  بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بطائرة خاصة عقب مواجهة فيتا كلوب الكونغولي

واستغل موسيماني الإجازة التي حصل عليها الفريق عقب مباراة فيتا كلوب لمدة خمسة أيام، لعدم وجود ارتباطات حالية، وقرر السفر برفقة جهازه المعاون إلي جنوب إفريقيا ـ مسقط رأسهم؛ للاطمئنان على أسرهم، على أن يعود الجهاز الفني للقاهرة مع استئناف تدريبات الفريق يوم 23 مارس الجاري.

يُذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي يترأسها العامري فاروق، عادت إلى القاهرة صباح اليوم، قادمة من الكونغو، عقب خوض مباراة فيتا كلوب.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

الأهلي يسمح لأجاي وبانون وديانج بزيارة بلادهم بعد الفوز على فيتا كلوب

إسلام مصطفى 12:06 م, الأربعاء, 17 مارس 21

الترجي يحقق فوزًا تاريخيًا على الزمالك في القاهرة ويعقد مهمته في الصعود

إسلام مصطفى 11:11 م, الثلاثاء, 16 مارس 21

الأهلي يضرب شباك فيتا كلوب بثلاثية نظيفة ويرتقي لوصافة مجموعته

إسلام مصطفى 5:01 م, الثلاثاء, 16 مارس 21

موسيماني يدفع بثنائي هجوم لقيادة الأهلي أمام فيتا كلوب

إسلام مصطفى 1:40 م, الثلاثاء, 16 مارس 21

بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بطائرة خاصة عقب مواجهة فيتا كلوب الكونغولي

إسلام مصطفى 1:22 م, الثلاثاء, 16 مارس 21

سلبية مسحة الأهلي والزمالك قبل مواجهتي فيتا كلوب والترجي

إسلام مصطفى 4:56 م, الأثنين, 15 مارس 21