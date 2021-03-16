رياضة

موسيماني يدفع بثنائي هجوم لقيادة الأهلي أمام فيتا كلوب

إعلان تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب
إسلام مصطفى 1:40 م, الثلاثاء, 16 مارس 21 1:40 م, الثلاثاء, 16 مارس 21

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كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة فيتا كلوب الكونغولي، عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت التشكيل تواجد مروان محسن في الخط الهجومي للفريق رفقة محمد شريف، بدلًا من والتر بواليا الذي شارك أساسيًا في مواجهة الذهاب بالقاهرة التي انتهت بهدفين لكل فريق.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – بدر بانون – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: جونيور أجاي – محمد شريف – مروان محسن

ويحتل سيمبا صدارة المجموعة بسبع نقاط يليه فيتا كلوب بأربع نقاط بالتساوي مع الأهلي لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الفريق الكونغولي.

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بقلم إسلام مصطفى

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