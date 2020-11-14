رياضة

موسيماني وعبد الحفيظ يجتمعان بـ«طاهر محمد» قبل انضمامه للتدريبات

اليوم السبت، في مقر النادي بالجزيرة.
إسلام مصطفى 4:31 م, السبت, 14 نوفمبر 20 4:31 م, السبت, 14 نوفمبر 20

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عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، اليوم السبت، في مقر النادي بالجزيرة.

وتواجد طاهر في ملعب التتش، بعد ظهر اليوم؛ للاجتماع بمدير الكرة، والمدير الفني، وتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.

واطمأن موسيماني على حالة اللاعب البدنية والطبية، خاصة بعد الإصابة التي تعرّض لها في معسكر المنتخب الوطني. 

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بدوره، حرص عبد الحفيظ على الاجتماع باللاعب؛ للاطمئنان على إصابته، والاتفاق على موعد انتظامه في التدريبات.

وشدد مدير الكرة بالنادي الأهلي، خلال اجتماعه باللاعب، على ثقته وثقة الجهاز الفني فيه؛ لتقديم مستوى مميز وثابت مع الفريق، وأن يكون له دور مع زملائه في التتويج بالبطولات وإسعاد جماهير الأهلي.

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بقلم إسلام مصطفى

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