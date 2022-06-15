موسيماني: لم يجبرني أحد على الرحيل.. وأشكر الخطيب على ثقته بي

وجه بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، الشكر لرئيس النادي محمود الخطيب، على ثقته به وتعيينه لتحقيق الإنجازات الكبيرة على المستوى الدولي.

وبدأ موسيماني حواره مع الموقع الرسمي للأهلي: في البداية أود أن أوجه الشكر لرئيس النادي محمود الخطيب، لثقته بي وإحضاري إلى هنا واتخاذ قرار بتعييني ، وهو قرار لم يحبذه الكثيرون، ولكنه آمن بي وبقدرتنا على النجاح معًا خاصًة على المستوى الدولي.

وأضاف بيتسو: الخطيب وثق بي وآمن بي، كانت فرصة رائعة بالنسبة لي تدريب هذا الفريق الكبير، أكبر فرق القارة، لقد تم تكريمنا كأكبر نادِ في الشرق الأوسط، لذلك كان شرفًا أن أدرب فريق مثل الأهلي.

وتابع: نعم أنا سأترك الفريق، لكن عليكم أن تعرفوا أن هذا النادي يعني لي الكثير، كان نقطة تحول لي في مسيرتي، لقد أتيتب إلى هنا بعد حصدي للقب دوري أبطال إفريقيا، وبعد مشاركتي في كأس العالم للأندية، ولكن تحقيق ذلك مع الأهلي أمر مختلف تمامًا.

وواصل: أن تصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات متتالية، أمر تاريخي، وهذا يعني لي الكثير، لذلك أود أن استغل الفرصة لأشكر الجميع.

وأتم حديثه: الأندية التي تنهي عقدها مع مدربيها، تجد أن أحدهما غاضب، لكن هنا نحن نحترم بعضنا مع هاية هذه العلاقة، لم يجبرني أحد على الرحيل، لقد حصلت على الاحترام الكامل من الخطيب وإدارته وكذلك اللاعبين.