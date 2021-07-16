موسيماني: لست قلقًا من طريقة لعب كايزر تشيفز أمامنا في نهائي إفريقيا

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، أن غير قلق من طريقة مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويسعى الأهلي للحفاظ على اللقب والفوز به للمرة العاشرة لتعزيز رقمه القياسي في عدد التتويجات، عندما يتلقي بكايزر تشيفز الذي يصل للمرة الأولى في تاريخه للنهائي، غدًا السبت، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال موسيماني، خلال المؤتمر قبل المباراة: «شرف كبير أن نكون في النهائي وليس سهلًا الوصول إلى هنا وكل الفرق التي تصل لتلك المرحلة لها فرصة في الفوز».

وأضاف: «أثق في فريقي وفي قدرتنا على الفوز، لست قلقًا من طريقة لعب كايزر تشيفز وأعرف طريقة لعبهم، وأنا أحترمهم فقد أقصوا فرقًا كبيرة مثل الوداد وسيمبا للوصول إلى النهائي».

واختتم موسيماني: «بإذن الله سنسعد الجمهور ونعود باللقب، الأهلي يلعب للفوز دائمًا ولا يعرف غير ذلك».