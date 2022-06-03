موسيماني: فزت بلقبي دوري أبطال وثالث عالم مرتين.. لا يوجد أفضل من ذلك في رأيي

يرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، أنه حقق الكثير من الإنجازات التاريخية مع القلعة الحمراء، خاصًة بعد تتويجه بلقبي دوري أبطال إفريقيا على التوالي، مع حصد برونزية كأس العالم للأندية في المناسبتين.

وبدأ موسيماني حديثه خلال حواره مع قناة “نيوز رووم أفريكا” بالتطرق إلى نهائي إفريقيا أمام الوداد، حيث قال: لا أحب القول بأن الفريق الأفضل خسر لأن الفريق الأفضل يفوز في كرة القدم، لكن أريد القول بأننا كنا الأفضل وفي المقابل استغل الخصم الفرص التي سنحت له وسجل منها.

وأضاف: هذه كرة القدم، من يسجل ينتصر. لن يتذكر التاريخ سوى الفائز. لن يقولوا فاز الوداد لكن الأهلي لعب بشكل أفضل.

وعن إلقاء لاعبي الأهلي للميداليات الفضية قبل الخروج من ملعب المباراة، قال بيتسو: هذا حقيقي لكن هناك علاقة بتصرفهم ذلك، فيجب معرفة ما حدث والأسباب التي أدت إلى ردة الفعل هذه.

وتابع: من السهل الحكم على الأشخاص في ظل عدم معرفتك بخلفية الحدث، فالأزمة من البداية تتعلق بتواجدنا على ملعب الوداد، الأزمة هو تأخر الإعلان عن ذلك، حتى وصل كلا الفريقين إلى النهائي.

وواصل: لا يوجد خطأ في لعب النهائي بملعب الوداد، لكن قم بتحديد ذلك قبل البطولة مثلما يحدث في العالم كله، فنحن كنا نعرف أن ليفربول سيواجه ريال مدريد في بلد وملعب معين قبلها بعدة أشهر.

وعن انتقاد أساطير الأهلي له، قال موسيماني: أساطير الأهلي لديهم ما يقولوه أسبوعيا. بعضه جيد والبعض لا، في النهاية هم أساطير ورموز ويحق لهم القول والانتقاد كيفما يشاؤون.

واستطرد: بالنسبة لي وخلال 18 شهرا، أنا فزت بلقبي دوري أبطال إفريقيا. ثالث العالم مرتين وفزت بكأس مصر، وكأس السوبر الإفريقي مرتين. لا يوجد أفضل من ذلك في رأيي لأقدمه.

وأتم حديثه: الأهلي فريق كبير جدًا ومساهماتي بالنسبة لتاريخه لا تقارن. فازوا دوري الأبطال 8 مرات قبلي، وبالدوري حوالي 42 مرة. لذلك فلا علي سوى أن أنظر للجانب الإيجابي، وأنها فرصة رائعة لي بأن أتواجد في نادي القرن.