موسيماني: سائقي بكى بعد رحيلي.. والمدرب الجديد سيأخذ الأهلي للمستوى الأعلى

يرى بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للأهلي، أن الشخص الذي سيتولى القيادة الفنية خلفًا له سيأخذ القلعة الحمراء إلى المستوى الأعلى، لأنه من المهم أن يبقى النادي في القمة دائمًا.

وقال موسيماني، خلال حواره مع الموقع الرسمي للأهلي: الخطيب لم يتدخل أبدًا في عملي، ولم يقلل من قيمتي طوال فترة ولايتي، أنا لن أتحدث بكلام غير جيد لأنني سأرحل عن الفريق، أنا شخص صادق وأقول الحقيقة، لقد منحني الفرصة والنصائح وتلقيت كافة الدعم منه وأيضًا من جانب كل فريق العمل هنا بالنادي.

وأضاف بيتسو: سعيد سائقي بكى صباح يوم رحيل، كذلك العديد من العاملين داخل غرف خلع الملابس، عشنا جميعًا رحلة جيدة، عليك أن تتفهم ما نكنه لبعضنا البعض من مشاعر، هذا يوضح لك الحزن الكبير لديهم لأنني سأرحل.

وتابع: عندما اتخذت قراري على الرحيل، لم يجبرني أحد عليه، وانا لن أنسى هتاف الجماهير لي سواء هنا في مصر او قطر أو الإمارات، وكل البلدان التي سافرناها للعب بها.

وأتم حديثه: أنا على يقين أن المدرب القادم سيأخذ الفريق إلى المستوى الأعلى، لأنه من المهم جدًا أن يبقى الفريق في القمة دائمًا، لأن الأهلي فريق كبير، أي شخص سيتمنى أن يدرب هذا الفريق.



