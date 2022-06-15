موسيماني: حظيت باستقبال وتقدير في الأهلي لم أشهده بجنوب إفريقيا

أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن امتنانه وشكره للاستقبال الكبير الذي حظى به خلال فترة قيادة للقلعة الحمراء، وهو الأمر الذي لم يشاهده حتى في جنوب إفريقيا بلاده.

وقال موسيماني، خلال حواره مع الموقع الرسمي للأهلي: ليس من السهل الرحيل عن النادي الأهلي، لقد منحوني معاملة خاصة واحتراما كاملا، لا يوجد لدي مستحقات مالية متأخرة، لم يكن هناك أبدًا أي خلافات مالية يا لها من طريقة رائعة لنهاية العلاقة.

وأضاف: قد نلتقي مرة أخرى إن شاء الله، لا أحد يعرف ما سيحدث في المستقبل.

وواصل: أنا حزين أن اللاعبين غير موجودين هنا الآن، لأنهم يشاركون مع منتخباتهم الوطنية، أنا حزين لأني لم أرهم، ولا أعرف متى سيعودون، إذا كان لدي الوقت سيكون من الجيد رؤيتهم وشكرهم، ولكن إن لم يسمح الوقت، فأود أن أشكرهم من خلالكم لاحترامهم بي وإيمانهم بي. والطريقة والفلسفة التي ألعب بها ووصولنا لنهائي إفريقيا لثلاث مرات متتالية.

وتابع بيتسو: إذا لم تكن الطريقة غير جيدة ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه من بطولات وإنجازات، والحقيقة أن اللاعبين قدموا أداءً جيدًا وكان لديهم حالة من التركيز واحترموا أنفسهم والنادي. وقدموا مباريات عظيمة حتى أمام بايرن ميونيخ ومونتيري، وبدون اللاعبين الدوليين وقتها.

واستطرد مدرب الأهلي السابق: يمكنني أن أكتب كتابًا عن رحلتي هنا وليس مجرد جملة واحدة، وما سأقوله لأصدقائي عن الأهلي بعد 20 عامًا من الآن، هو أنني حتى في جنوب إفريقيا لم أحصل على الاستقبال الذي حظيت به هنا.

وأتم حديثه: هنا لا أستطيع أن أتحرك خطوتين أو ثلاث خطوات، حتى يستوقفني أحدهم لتحيتي أو لطلب التصوير معي، هذا لا يحدث في بلادي، عليك أن تفهم هذا الشعور الرائع بسبب هذا النادي.