موسيماني بعد خسارة نهائي إفريقيا: أفضل الفوز بالمباريات عن لعب كرة قدم جميلة

علق بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، على خسارته لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي، مؤكدًا أنه لا يوجد نجاح بدون فشل، خاصًة أنه نجح في تحقيق 18 لقبًا سابقًا، وبالتالي فإن خسارته لـ4 أو 5 كؤوس هو أمر طبيعي.

وبدأ موسيماني حديثه: لا أستطيع البكاء على الأربعة أو خمسة كؤوس التي خسرتها في المقابل أستطيع التركيز على الـ18، الذين توجت بهم، لأنه لا يوجد نجاح بدون فشل.

وأضاف: أنا خاسر سيء جيدًا، وأغضب كثيرًا عندما أخسر وذلك لأنني أضع الكثير من العمل من أجل الفوز في كل وأي مباراة أخوضها.

وتابع: لا يوجد نجاح بدون انتكاسات، أكبر خطأ لنا في نهائي إفريقيا كان استقبالنا لذلك الهدف الأول، وأحيانا يقول الناس إن بيتسو لا يلعب أكثر كرة جذابة فأنت لا تستطيع اللعب بشكل جميل دائما، فسوف تخسر، وأقول لهم أنا أفضل الفوز بالمباريات عن لعب كرة قدم جميلة.

ورد موسيماني خلال حديثه عن الانتقادات التي يتلقاها في مصر، حيث قال ساخرًا: في الأهلي أنا أتعرض للإقالة كل أسبوع، ولكن أنا أؤمن بجودة طريقتنا، فنحن نبني اللعب من الخلف ونلعب ببعض التعقيد.

وواصل: كي أكون أمينا هكذا كنت ألعب في سوبر سبورت وصنداونز والأمر كذلك مازال مستمرا في تلك الفرق، وأعتقد أن صنداونز على سبيل المثال نجح في تحسين ما تركته، وأنا على ثقة بأن صنداونز سيفوز بدوري أبطال إفريقيا مجددًا، فقط عليهم التحلي بالصبر.

وأتم حديثه: لقد اختبرت طريقتي في جنوب إفريقيا وأمام العالم وظفرت ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين، لكن بالتأكيد هناك دائما مجال للتحسن.