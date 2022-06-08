موسيماني: أشعر بالامتنان بعد تحقيق العديد من البطولات في آخر 20 شهرًا مع الأهلي

أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، عن امتنانه بما حققه مع النادي في آخر 20 شهرًا، وذلك بعد تردد الكثير من الشائعات بشأن مستقبله الفترة المقبلة مع القلعة الحمراء، بالتزامن مع الاجتماع الذي عقده المدرب الجنوب إفريقي مع محمود الخطيب، وشركة الأهلي.

ونجح بيتسو موسيماني في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي مرتين، ووصل إلى النهائي 3 مرات، لكنه خسر النهائي الأخير أمام الوداد.

كما نجح المدرب الجنوب إفريقي في حصد لقب السوبر الإفريقي مرتين أمام كل من نهضة بركان والرجاء المغربيين، وفاز بكأس مصر مرة واحدة، وتوّج بالميدالية البرونزية مرتين في منافسات كأس العالم للأندية.

ونشر موسيماني صورًا من حصده للبطولات مع الأهلي خلال فترة توليه المسئولية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معلقًا: في آخر 20 شهرًا، كانت هذه رحلتنا التي أكرمنا الله بها”.

واختتم موسيماني تغريدته “تغيير اللعبة إلى الأفضل”.