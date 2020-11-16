موسيقيون يقيمون دورة مهرجان الموسيقى العربية التاسعة والعشرين

واستمر المهرجان لمدة 10 أيام يغنى فيه العديد من المطربين المصريين والعرب كل ليلة منه

أسدل الستار الساعات الماضية على الدورة 29 لمهرجان الموسيقى العربية بحفل غنائي كبير قدمه الفنان التونسي صابر الرباعي، وحضره جمهور كبير، واستمر المهرجان لمدة 10 أيام يغنى فيه العديد من المطربين المصريين والعرب كل ليلة منه أبرزهم خالد سليم، وهاني شاكر، ومدحت صالح، وعلي الحجار، وكارمن سليمان، ومحمد الشرنوبي، وعاصي الحلاني، ووائل جسار، واختتم بالفنان صابر الرباعي.

كما كرم المهرجان هذا العام العديد من رموز الموسيقى بمصر منهم الموسيقار محمد سلطان، والملحن حلمي بكر، وأمجد العطافي، والملحن جمال سلامة وغيرهم.

يتحدث بعض الموسيقيون عن هذه الدورة وتقيمهم لها سواء إبراز الإيجابيات فيها أو سلبيات الدورة أيضا.

حلمي بكر: ينقص مهرجان الموسيقى وجود رعاة لحفلاته لكن الدورة كانت مميزة رغم الظروف الصعبة

يرى الملحن حلمي بكر، أحد المكرمين بمهرجان الموسيقى العربية، هذا العام أن هذه الدورة كانت استثنائية بصورة كبيرة، ويكفي أنه رغم الظروف الصعبة بسبب فيروس كورونا لكن ظهرت الدورة ككل بصورة مميزة.

ولفت إلى أن أفضل ما في هذه الدورة اعتماد القائمين على المهرجان على الأصوات الموجودة بالأوبرا، وظهروا في حفل الافتتاح بصورة رائعة.

وأشار أيضا إلى أن المسرح الجديد الذي أقيمت فيه الحفلات الغنائية طيلة أيام المهرجان كان جيدا، وهو مسرح النافورة، بالإضافة أن كل المطربين ابدعوا في غنائهم سواء هاني شاكر او مدحت صالح او علي الحجار جميعهم قدموا حفلات رائعة للغاية.

ونوه بكر كذلك أن تصوير الحفلات لأول مرة تلفزيونيا وعرضها للجمهور في البيوت شيئا جديدا بالنسبة لمهرجان الموسيقى العربية.

أما بالنسبة لبعض السلبيات الخاصة بمهرجان الموسيقى قال: ينقص مهرجان الموسيقى العربية أن يكون له رعاة يتولون الحفلات الغنائية التي تقام فيه ووقتها سيتم جذب مطربين ونجوما كثيرين للمهرجان للغناء فيه بدلا من اعتماد إدارة المهرجان على وزارة الثقافة المصرية ودعم الدولة سنويا.

شريف ضياء: المهرجان أسعد الجمهور وأضفى بهجة في ظل أزمة كورونا

وأعرب المنتج شريف ضياء، ومدير أعمال الفنان عاصي الحلاني، أن إقامة الدورة الجديدة لمهرجان الموسيقى العربية هذه الفترة اضاف البهجة للجمهور والوسط الموسيقي ، لافتا الى اننا نعيش في بؤس بسبب فيروس كورونا طيلة الفترة الماضية وجاء مهرجان الموسيقى العربية ليرسم السعادة للجمهور المصري.

وأكد أن مهرجان الموسيقى العربية يجذب مطربين كثيرين مصريين وعرب ، لكن الاساس ان هناك اسماء معينة من المطربين تتواجد كل عام مثل عاصي الحلاني لان حفلاتهم تكون ناجحة وتجذب الجمهور.

وتابع قائلا إنه من ناحية السلبيات الخاصة بمهرجان الموسيقى العربية ، انها ليست ظاهرة بصورة كبيرة لان المهرجان حقق نجاحا كبيرا بنسبة 99 في المئة تقريبا ، لذلك اي سلبيات لن تكون ظاهرة بقوة هذا العام.