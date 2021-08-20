موسيقيون يعلقون على فوز الموزع أحمد ابراهيم بجلوبال أوردز العالمية

فاز الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم بميدالية جلوبال أوردز العالمية عن توزيع أغنية "الدنيا بترقص" الذى شارك في توزيعها للهضبة عمرو دياب، وعلق على صفحة التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" قائلا : بفضل الملك الوهاب ميدالية جلوبال ميزوك اووردز 2021 العالمية عن…

فاز الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم بميدالية جلوبال أوردز العالمية عن توزيع أغنية “الدنيا بترقص” الذى شارك في توزيعها للهضبة عمرو دياب، وعلق على صفحة التواصل الاجتماعى “الفيس بوك” قائلا : بفضل الملك الوهاب ميدالية جلوبال ميزوك اووردز 2021 العالمية عن توزيع اغنية الدنيا بترقص.

نرصد في هذا التقرير ، أراء الموسيقيين في فوز أحمد ابراهيم بهذه الجائزة العالمية في اواخر عام 2021.

محمد منصور : موزع مبدع منذ سنوات وتعاونه مؤخرا مع عمرو دياب أضاف له الكثير

أعرب محمد منصور منظم الحفلات لشركة تالنت وشقيق المنتج وليد منصور للمال أن : العام الماضي كانت هذه الجائزة يستحقها الملحن عزيز الشافعي بعد تقديمه العديد من الاغنيات المميزة لعمرو دياب وغيره من نجوم الغناء مثل ” زي مانتي ” و يوم تلات” و غيرها .

وأضاف ان هذا العام الموزع أحمد ابراهيم قدم اعمالا رائعة جدا مع عمرو دياب وتامر حسني وغيرهم ، وحقيقة قام بتغيير وتطوير موسيقاه جدا وعمل مع نجوم كبار أمثال الهضبة فيستحق ان يفوز بهذه الجائزة عن استحقاق شديد .

ونوه منصور أيضا الى أن أحمد ابراهيم ليس وليد سنة أو اثنان بل هو موزع موسيقي مبدع في مجاله منذ سنين طويلة ، وقدم العديد من الاعمال الغنائية لانغام وأصالة وتامر حسني وغيرهم حقق نجاحا كبيرا لكن تعاونه مع عمرو دياب مؤخرا حقق نقلة فنية له في مشواره الفني .

صلاح عطية : فنان محترم ويستحق هذه الجائزة العالمية

ويرى الشاعر صلاح عطية أن أحمد ابراهيم فنان محترم ولم نسمع عنه أي ازمات او مشكلات بالوسط الفني منذ سنين طويلة ، لافتا الى انه يتعامل مع الجمهور برقي شديد ومهذب ويرد عليه باحترام ويركز في عمله الفني فقط .ويكفي استعانة نجم كبير مثل عمرو دياب في أغنياته الجديدة ” الدنيا بترقص ” فذلك يؤكد انه فنان كبير ومهم برغم ان هذا التعاون تاخر .

لكنه بالحصول على هذه الجائزة العالمية شرف كبير للمهنة والعاملين فيها بمصر ، مثلما حصل الملحن محمد رحيم سابقا على جائزة عالمية فذلك شيئا مهما .

تماما مثلما يفوز عمرو دياب بجائزة موسيقية عالمية فذلك يجب ان نفخر بها في مصر ووطننا العربي ، لان مصر ولادة بالمواهب دائما .