موسيقيون يتحدثون عن «الموجي الصغير» : كان أمينا على تراث والده

أعلنت الدكتورة غنوة الموجي، الجمعة، وفاة شقيقها الملحن المصري الموجي الصغير، بعد صراع مع المرض، حيث عانى مشاكل في القلب. والموجي الصغير أحد أبناء الموسيقار الراحل محمد الموجي، والشقيق الأكبر للموزع والمؤلف الموسيقى يحيى الموجي.



ولد الموجي الصغير عام 1951 في بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ شمال البلاد، والتحق بكلية التربية الموسيقية وتخرج فيها في عام 1980. وجسد دور والده الملحن الكبير محمد الموجي في المسلسل الإذاعي “اليتيم”، وعمل في الكويت كمدرس موسيقى لمدة عامين.



وفي رصيد الموجي الصغير الفني 500 أغنية، من بينها 20 أغنية وطنية، وأغانٍ لهاني شاكر ومحمد الحلو ومحمد ثروت وأنغام، ومنى عبدالغني وسميرة سعيد إضافة إلى العديد من مسلسلات الأطفال والفوازير.



وشارك الموجي الصغير بألحانه في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، ومنها: القلب وما يعشق، حالة تلبس، الرجل يحب مرتين، وهارب من التجنيد. وتسببت ظروف مرضه في غيابه عن الساحة الفنية لفترة كبيرة.



وخلال السنوات الأخيرة غاب عن الساحة الفنية، بسبب حالته الصحية المتأخرة.

إيناس جلال : كان مهتما بالأصوات الجديدة ومتواصلا مع جميع الأجيال

قالت الناقدة الموسيقية الدكتور إيناس جلال للمال، إن الموجي الصغير كان صديقا عزيزا لها وزميلا في التلفزيون أيضا ، بالإضافة إلى أنه أخذ مدرسة والده الموسيقار محمد الموجي الراحل في منهجه في التلحين.

وأضافت أنه كان مهتما بالأصوات الجديدة ومتواصلا مع الأجيال كلها ويحبه جميع الناس حقيقة ، لكن أهم شىء أنه تمسك بالمدرسة اللحنية لوالده الموسيقار الموجي.

وأكدت جلال أن الموجي الصغير من أكثر الموسيقيين الذين لم يشعروا المجتمع أنه فقد الموسيقى الشرقية للموجي الكبير، لاسيما أن الراحل الموجي الصغير استطاع أن يقدم جمل لحنية وشكل من الألحان والنغمات والانتقال من طريقة غناء لأخرى حقق نجاحا في هذا الطريق حتى رحل عن عالمنا.

وتابعت قائلة إنه تعاون مع فنانين ومطربين كثيرين مصريين وعرب مثل هاني شاكر وسميرة سعيد وأنغام ، وكان مهتما بالموسيقى العربية الأصيلة في الجمل اللحنية والقالب الغنائي الذي يحمل المصرية الشديدة ، لافتة إلى أنه كان ملحنا كبيرا، علاوة على أنه كان يعمل في إدارة الموسيقى والغناء بالتلفزيوني قبل بلوغه سن الثلاثين.

صلاح عطية: كان حارسا أمينا لتراث والده الموسيقار محمد الموجي

وأوضح الشاعر الغنائي صلاح عطية : إن الموسيقار الموجي الصغير الراحل كان يعتبر بمثابة الحارس الأمين على تراث ونهج وأسلوب والده الموسيقار المبدع محمد الموجي.

ويضيف أنه قدم أغنيات مع كبار المطربين في مصر خاصة جيل الوسط مثل هاني شاكر ومحمد الحلو.

كما أنه استمر حتى عمر الستين عاما يعمل دون توقف، لكنه تعرض لأزمات صحية كبيرة قبل وفاته في القلب ونقابة الموسيقيين لم تتركه ووقفت بجانبه من خلال نقيبها الفنان هاني شاكر.



منوها بأن الموجي الصغير ظلم نفسه فنيا بسلوكه مجال التلحين مثل والده ولم يفعل ذلك شقيقه الموزع الموسيقي يحى الموجي الذي حقق شهرة كبيرة في التوزيع الموسيقي بالوطن العربي لكونه سلك طريقا مختلفا عن والده.

أحمد محي : كان مهتما بدرجة كبيرة بتقديم موسيقى شرقية أصيلة للجمهور العربي

بينما علق الملحن أحمد محي أن الراحل كان مهتما بدرجة كبيرة بتقديم موسيقى شرقية أصيلة للجمهور العربي مثل والده.



وأضاف أن الموسيقار الموجي الصغير كان ينتهج أسلوب والده الموجي الكبير في كل شىء.

وتابع أن ذلك لم يحقق له شهرة كافية مثل والده الذي حقق نقلة في الموسيقى في وقته مع عمالقة الغناء عبدالحليم حافظ ومكتشف مطربين في ذلك الوقت مثل هاني شاكر في بدايته الفنية.

وأردف قائلا : برغم ذلك كله لا يمكن إغفال أن الموجي الصغير كانت له أعمال فنية جيدة موسيقيا مع مطربين مختلفين.