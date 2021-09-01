موسيقيون يتحدثون عن إيجابيات وسلبيات الدورة 29 لمهرجان القلعة

أسدل الستار على الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، الساعات الماضية والتي انطلقت الأيام الماضية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بعد توقفه بسبب جائحة كورونا، واستقبل المهرجان يوميًا 4 آلاف مشاهد يوميا فى قلعة صلاح الدين، مع توفير وسائل انتقال للجمهور وشاشات عرض ضخمة ومسار خاص لكبار السن وذوى القدرات الخاصة مع الإجراءات الاحترازية.

المهرجان نظمته وزارة الثقافة، ممثلة فى دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ويشرف على برنامجه الدكتور خالد داغر، رئيس البيت الفني بالأوبرا، وضمت فعالياته 31 حفلا موسيقيا وغنائيا متنوعا، واستمرت على مدار 16 يوما متصلة.

يتحدث بعض الموسيقيين في السطور القادمة عن الدورة الأخيرة لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء ، وأبرز الإيجابيات والسلبيات التي شهدتها الدورة 29.

ماجد سرور : مهرجان القلعة أصبح محفلا فنيا للأغنية ولا يعبر عن هويته الحقيقية

قال الدكتور ماجد سرور عازف القانون لـ “المال” : إن مهرجان القلعة للموسيقى برغم أنه يقام في القلعة إلا أنه لا يعبر عن هويته الحقيقية ، فلا يوجد فيه الطرب الشعبي أو المطربين الشعبيين وهو عبارة عن مهرجان للأغنية فقط يقدم فيه حفلات لهاني شاكر وكارمن سليمان ومدحت صالح ، وهم مطربين مهمين لكن أين هوية مهرجان القلعة من هذه الحفلات.

وتابع قائلا، إنه يحدث نفس الشىء مع مهرجان الموسيقى العربية ، فيقدم في أيامه حفلات لأنغام وصابر الرباعي ووائل جسار وهاني شاكر ، لكن أين الموسيقى العربية التي يسلط عليها الضوء في المهرجان.

وأكد سرور أنه يجب ان تهتم هذه المهرجانات الموسيقية بإبراز هويتها الفنية والموسيقية للجمهور ، ولا تكون مجرد مهرجانات للأغنية المصرية فقط مثلما نرى سنويا.

حلمي بكر : يملك قيمة سمعية كبيرة على مستوى العالم لكن ميزانيته ضعيفة

وأوضح الملحن حلمي بكر، أن مهرجان القلعة يملك قيمة فنية سمعية وليست فعليه ، لأنه ينقصه الدعاية اللازمة حقيقة .

لأن المهرجان ميزانيته المادية ضعيفة ومهرجان تقيمه الدولة في الأساس ، لذلك يتم عمل دعاية في ضوء هذه الميزانية الضعيفة.

وأكد أن إمكانات المهرجان للأسف محدودة ، لكن قيمته على مستوى العالم كبيرة لأنه يقدم عروضا وفعاليات موسيقية مميزة خلال أيامه وحفلات أيضا لكبار المطربين في مكان مميز.

رمضان محمد : يقام في مكان أثري رائع لكن يجب عرض حفلاته في التلفزيون

وأعرب الشاعر الغنائي رمضان محمد عن كون مهرجان القلعة يعتبر من المحافل الموسيقية المهمة في مصر ، ولا يمكن الاستغناء عنه أبدا لأنه يعيدنا لزمن حفلات كبار المطربين العمالقة أمثال أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وعبد الوهاب وغيرهم.

وأوضح أن حفلات مهرجان القلعة تقام في مكان أثري رائع ” محكى القلعة” ، وحقيقة هذا المكان مميز لطبيعته الأثرية القديمة التي تلفت نظر السياح والمصريين في نفس الوقت.

وتابع أن من سلبيات مهرجان القلعة أنه يقدم حفلات غنائية لكبار المطربين والجيل الجديد مثل هاني شاكر ونادية مصطفى ومدحت صالح ، بالإضافة لأحمد جمال وكارمن سليمان وغيرهم ، وبرغم ذلك لا يتم عرض هذه الحفلات وليالي المهرجان يوميا على القنوات الفضائية المختلفة، حتى يحقق انتشارا أكبر ويتم متابعته من غالبية الجمهور المصري والعربي.

وأكد أنه لا يجب الاكتفاء فقط بعرض رسائل يومية عن المهرجان في إحدى القنوات المصرية ، وإنما يجب إذاعة جميع لياليه وحفلاته وفعالياته الموسيقية.