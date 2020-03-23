موسيقيون : ليس عيبا أن يقدم المطربون دويتوهات مع مغنى المهرجانات

قرر بعض المطربين تقديم أغنيات جديدة الأيام القادمة مع مغني المهرجانات المعروفين في السوق مثل حسن شاكوش وحمو بيكا وغيرهم، برغم الهجوم الشديد عليهم مؤخرا. وسيقدم المطرب أحمد سعد أغنية مع مغني المهرجانات حسن شاكوش بعد نجاح الأخير في أغنية…

قرر بعض المطربين تقديم أغنيات جديدة الأيام القادمة مع مغني المهرجانات المعروفين في السوق مثل حسن شاكوش وحمو بيكا وغيرهم، برغم الهجوم الشديد عليهم مؤخرا.

وسيقدم المطرب أحمد سعد أغنية مع مغني المهرجانات حسن شاكوش بعد نجاح الأخير في أغنية “بنت الجيران” الشهيرة مؤخرا وتحقيقها أرقام قياسية على يوتيوب في عدد المشاهدات .

كما سيقدم المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة أغنية مع فريق المهرجانات أوكا وأورتيجا، كذلك سيشارك الفنان مصطفى كامل مصطفى ساسو موزع أغاني المهرجانات “عود البطل” و”بنت الجيران” اللذين حققا نجاحا كبيرا .

مدين : نصيحتي لأي مطرب أن يغني لونه المعروف للجمهور فقط

قال الملحن مدين للمال إن أغاني المهرجانات أصبحت لها سوق مفتوحة سواء رضينا بها أم لا فالجمهور أحبها، لافتا إلى أنه يمكن أن تتداخل أوساط مختلفة في الغناء لتقديم أعمال مشتركة.

ولفت الى انه قدم سابقا مطربون كبار مع مطربي الاغنية الشعبية اغنيات ناجحة ، منوها ان نجاح اغنية بنت الجيران لحسن شاكوش مؤخرا لأن ذلك رزق مكتوب له، هو وعمر كمال شريكه في الاغنية ، لاسيما انهما بالتاكيد سعيا كثيرا حتى جاء الوقت الذي اراد ربنا ان يرزقهما هذا النجاح ، لكن شاكوش قدم اغنيات اخرى لم تحقق نفس نجاح بنت الجيران .

واشار ايضا الى ان اي مطرب سيحاول الغناء مع مغني المهرجانات لركوب الموجة واستثمار نجاحهم ، مؤكدا انه على الجانب الاخر هناك مطربون يعملون باجتهاد في السوق مثل عمرو دياب واصالة وشيرين عبد الوهاب وتامر حسني ومحمد حماقي وانغام فجميعهم نجوما في السوق واغنياتهم تحقق نجاحا كبيرا .

واوضح مدين ان اهم 4 اغنيات حققت تريند بالوطن العربي كان منهم اغنية قالو عنك لحماقي وجابو سيرتي لاصالة وحبه جنة لشيرين عبد الوهاب وكذلك اغنية بنت الجيران التي اخذ لحنها من اغنية ” حاجة مستخبية ” له ايضا التي قدمها حماقي سابقا .

وتابع ان الاجيال الجديدة في الغناء مثل احمد جمال وكارمن سليمان ايضا يحققون نجاحا ، ونصيحتي لاي مطرب اعمل اللي عليك وغني اللون بتاعك واجتهد فيه فقط .

مصطفى العسال : اغاني المهرجانات ليست سيئة لو تم تنقية كلماتها

وقال الملحن مصطفى العسال ان اوكا واورتيجا مع عبد الباسط حمودة يعتبر تركيبة ناجحة ، اما حسن شاكوش واحمد سعد لن تكون خلطة ناجحة لان الاثنان يملكون مساحة صوت عالية لذلك سيشعر المستمع بان هناك تحد بينهما في الاغنية ، على العكس حينما غنى شاكوش مع عمر كمال بنت الجيران كان الثاني يغني من طبقة هادئة وشاكوش من طبقة عالية فنجحت الاغنية .

واشار الى انه يجب الا يتسلق فنان ليس ناجحا نجاح فنان اخر ، لكن المهرجانات ليست سيئة لو تم تنقية كلام اغنياتها ، بالاضافة انه لايصح ان يقوم مطربي المهرجانات بسرقة الالحان .

وتابع ان دويتو احمد سعد وشاكوش لن يثمر باغنية مميزة ، مثل قدم احمد شيبة اغنية سابقة مع اوكا واورتيجا وحققت نجاحا كبيرا .

صلاح عطية : ليس عيبا ان يقدم اي مطرب اغنية مع المهرجانات

ويرى الشاعر الغنائي صلاح عطية ان اي منتج يسعى لتقديم اغنية مع مطرب ناجح في السوق حاليا سواء كان مغني للمهرجانات ام مطرب عاطفي معروف .

واوضح ان هناك مطربون في السوق ناجحين قدموا اغنيات دويتو مع مطربين شعبيين مثل ايهاب توفيق بتاريخه الفني الكلاسيكي المميز حينما قدم اغنية مع احمد شيبة ” عشمي في ربنا” ولطيفة ايضا قدمت اغنية مع احمد شيبة كذلك ، لافتا ان ايهاب قدم تجربة فنية جديدة بلونه وستايله الخاص مثلما خاض الفنان عادل امام تجارب فنية جديدة في افلامه السينمائية وقدم ادوارا متعددة متنوعة .

واوضح انه ليس عيبا ابدا ان يقدم مطرب عاطفي اغنية مع مغني مهرجانات ، مثلما قدم محمد منير سابقا اغنية مع خالد عجاج بلون منير ، وكذلك سيقدم احمد سعد اغنية درامية مع حسن شاكوش قريبا لكن لن تكون اغنية مهرجانات .

ونوه ان في ذلك مغامرة فنية كبيرة للمطرب العاطفي بالغناء مع المهرجانات ، لكن نجاحها سيكون كبيرا خاصة ان الشارع المصري احب اغاني المهرجانات مؤخرا ، مثلما تم اعادة توزيع اغنية ام كلثوم ” ياحبيبي” عام 98 بشكل موسيقي مختلف وحققت نجاحا كبيرا ، وحينما قام حميد الشاعري باعادة توزيع اغنية غريبة لمايكل جاكسون بشكل شرقي ايضا ، الاهم كيفية صنع الاغنية بشكل مميز وتقديم تجربة جيدة للجمهور ، لان هناك تجارب ليست ناجحة مثل هشام عباس وابو الليف حينما قدما اغنية ” هاتفرج علينا ” لم يحس بها الجمهور.