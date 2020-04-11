موسيقيون: لأول مرة منذ سنوات عيد الربيع بدون حفلات للمطربين

حيث تسبب فيروس كورونا في توقف كثير من الحفلات الغنائية بمصر وخارجها فى أبريل الحالى ، فقام الفنان تامر حسني بالغاء حفله الذى كان مقررا إقامته فى منتصف أبريل .

لاول مرة يشهد عيد الربيع بمصر والوطن العربي منذ سنوات طويلة ، فراغا شبه كامل من الحفلات الفنية فى السوق الذى اعتاد كثير من المطربين فى مصر والعالم العربى إقامتها والاحتفال بها مع جمهورهم فى موسم عيد الربيع وشم النسيم .

حيث تسبب فيروس كورونا في توقف كثير من الحفلات الغنائية بمصر وخارجها فى أبريل الحالى ، فقام الفنان تامر حسني بالغاء حفله الذى كان مقررا إقامته فى منتصف أبريل .

والغى ايضا الفنان عاصي الحلاني حفله بشم النسيم الذي كان يحييه سنويا في شرم الشيخ او الغردقة ، بالاضافة لإيقاف حسن شاكوش مطرب المهرجانات الشهير حفله بعيد الربيع ايضا خارج مصر، حيث كان سيحييه اوائل أبريل .

رمضان محمد: أمر محزن أن يخلو الربيع منذ سنوات من الحفلات الفنية

يرى الشاعر الغنائي رمضان محمد انه لاول مرة بالفعل منذ سنوات لن يكون هناك أى تجمعات في عيد الربيع ، لافتا إلى أن عدم وجود حفلات في موسم شم النسيم المتعارف عليه كل عام للمطربين سيتساوى فيه جميع النجوم الكبار والصغار لانهم جميعا لن يقدموا أى حفلات فيه .

واضاف أن اكثر الاشخاص الذين سيفرحون بهذه الحالة هم المطربون الذين قل سوقهم في الحفلات الفنية منذ فترة طويلة ، مشيرا ان هذه الازمة العالمية لفيروس كورونا تسببت فى حالة ارتباك لموسم عيد الربيع للمطربين لكن ليس لهم حول او قوة .

واوضح ايضا انه امر محزن أن ياتي عيد الربيع لاول مرة منذ سنوات ويكون خاليا من اي حفلات فنية لاي مطرب ، لاسيما ان حفلات شم النسيم كانت تمثل للجمهور والمطربين حالة انفراجة حقيقية ، حيث نشعر بأن الجو اصبح صيفيا وكأننا نقوم بعمل ” refresh” لانفسنا من موجة الشتاء الباردة لطقس الصيف الممتع للكثيرين .

وتابع قائلا: إن هذه الانفراجة لن نشعر بها لاول مرة منذ سنين طويلة .

شريف ضياء: مصر هو البلد الوحيد الذى يقام فى شم النسيم عادات وحفلات فنية

وقال شريف ضياء مدير أعمال المطرب عاصي الحلانى إن أزمة فيروس كورونا عالمية وليست في مصر فقط ، حيث تم الغاء 4 حفلات فنية له مؤخرا بسببها .

وتابع ان بعض المطربين قرروا في هذه الظروف تقديم حفلات اون لاين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم ، لكن ليس شرطا ان يفكروا في ذلك فى شم النسيم هذا العام ، لافتا إلى شم النسيم في مصر فقط يمثل حالة خاصة للمصريين لكن في اي بلد اخر لا يوجد الموسم مثل لبنان وفي امريكا فهو عيد للربيع فقط ، لكن في مصر له طقوس وعادات خاصة جدا لذلك يتواجد مطربون لبنانيون في مصر كل عام .

واوضح ان الازمة حاليا تأثر بها الجميع سواء الجمهور او المطربون او اي شخص ، ولن يكون هناك اي نوع من الاحتفالات في مصر في عيد الربيع لاول مرة منذ سنين طويلة ، لاسيما انها البلد الوحيد الذي يحتفل بشم النسيم بشكل معين وفيه عادات معينة .

إيساف: قررت تأجيل ألبومى الجديد لأننى لا أعلم متى ستنتهى أزمة كورونا

ويرى المطرب ايساف أن أزمة فيروس كورونا اثرت على مختلف المجالات المعيشية في مصر سواء المصانع او الطيران او غيرها وكذلك الحالة الفنية بصورة عامة .

واكد انه لا يمكن تواجد اي حفلات فنية في شم النسيم هذا العام تجنبا لخطر هذا الفيروس على الناس ، مضيفا أن الترفيه على الجمهور قد يتحول الايام المقبلة للمطربين في عيد الربيع للانترنت بتقديم حفل داخل استوديو وقد يفكر في ذلك بالفعل .

واضاف انه يفكر في تسلية الجمهور هذه الايام مع قرب شم النسيم باي شكل من خلال فيسبوك ويوتيوب و” تيك توك ” ايضا بالغناء في فيديو معين او عمل حفل غنائي وتقديمه من خلال هذه الوسائل الحديثة .

وتابع قرر تأجيل البومه الجديد الفترة الحالية بسبب هذه الازمة ، لانه يرى أنه ليس توقيتا مناسبا لطرح أى البوم لاننا لا نعلم ما الذي ستسفر عنه الايام القادمة في ازمة وباء كورونا ومتى ستنتهى .